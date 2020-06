Két kezük és egy élet munkájával építették fel a ságodi otthonukat

Farkas Nándorné Novák Julianna a világ kincséért se cserélné el otthonát másutt egy cifra palotára sem, hiszen Ságod legjobb helyén, az óvodával szemben lakik, így hétköznapjait meg­szépíti a gyermekzsivaj.

Amúgy, mint mondja, az egész városrészt otthonának tartja, s akár tősgyökeres ságodinak is mondhatná magát, ha édesapját nem szippantotta volna be a világháború, születésekor éppen a Don-kanyarban harcolt, így édesanyja szülei otthonában, Hatháza és a kutasi út közötti Kismajor cselédházában adott életet egyetlen gyermekének, akit ezért Andráshidára anyakönyveztek. Már kétéves volt, amikor édesapja 1946-ban hazatért a hadifogságból, s a Novák család ságodi, Fácános utcai házába költöztek.

– Szüleim tsz-tagok voltak, sokat dolgoztam velük én is a földeken – aratáskor mindig édesapám volt az első kaszás, én pedig mögötte 15 éves koromtól az első marokszedő. Szóval megszoktam a munkát, amiben aztán felnőttként is volt részem jócskán. Mindemellett jól tanultam, nyolcadikban Rúzsa Sándor, az iskolaigazgató fel is kereste szüleimet, hogy engedjenek továbbtanulni, de kellett otthon a segítségem – meséli Julianna asszony, hozzátéve, hogy hamarosan már a saját családja kenyeréért dolgozott, férjével, Farkas Nándorral 1962 decemberében esküdtek egymásnak örök hűséget.

– A férjem kőműves volt, végtelenül szorgalmas ember. Hatan voltak testvérek, még legénykorában megvette tőlük a szülői telekből azt a részt, amire később a családi házunkat építettük. Nehéz fizikai munka volt, még nem volt betonkeverő, mindent kézi erővel kevertünk, raktunk, cipeltünk. Akkoriban az volt a menő, ha a „nagy” ház mellé az udvarba egy kisebbet is építettek. Mi is ezt tettük, ami később jó döntésnek bizonyult, hiszen a mai napig nagy hasznát vesszük. Igazi otthont teremtettünk magunknak és két gyermekünknek, a házat folyamatosan szépítgettük, korszerűsítettük, férjem gyümölcsfákat ültetett, én a kertben megtermeltem, ami a konyhára kellett, disznót hizlaltunk, tyúkokat tartottunk, de mert nem volt földünk, az etetnivalóért kukoricakapálást vállaltam. Az anyósom vigyázott a gyere­keinkre, így el is tudtam helyezkedni.

1977-ig hivatalsegédként a tanácsban dolgozott, onnan a Caolához ment, majd a postához szegődött, s 15 évig volt a ságodiak „postás Juliskája”. Nem csoda hát, hogy mindenkit ismert a „faluban”. Nem csak azt tudta, ki hol lakik, hanem azt is, kinek hol él a rokona, mert bizony gyakori volt a hiányos címzés, s ki kellett találni például, melyik Horváth Jóskát illeti a Miskolcon feladott levél.

– Akkoriban a postások élete keményebb volt, volt mit kihordani, az emberek nem telefonon, interneten tartották egymással a kapcsolatot, hanem leveleket, képeslapokat írtak egymásnak. S mintha még a telek is keményebbek lettek volna. Az egyik karácsony előtt például a nagy hó miatt napokig járhatatlanok voltak az utak, lovas szánnal vitték orvoshoz a betegeket s hozták a kenyeret, a postát. Egyik alkalommal egyszerre három zsák képeslapot zúdítottak be a konyhánkba – álló napig tartott, míg szétválogattam, s egy másikig, míg a családdal kikézbesítettük. Idősödve sem lett könnyebb az életünk. A mi generációnk rosszkor ment nyugdíjba, kevés pénzt kaptunk, s az a kicsi csak keservesen nő. Férjem 13 éve meghalt, a házastársi járandósággal együtt havi 120 ezer forint kapok, s ebből 20 ezret minden hónapban ott­hagyok a patikában.

Szóval Farkas ­Nándorné nyugdíjasként sem csak kedvtelésből műveli a konyhakertet, s tart tyúkokat, mert bizony kell a kiegészítés a megélhetéshez. Igaz, nem szeret ölbe tett kézzel üldögélni, s ez meg is látszik a veteményesen – egy szál gyomot sem látni az ágyásokban. A 6 tő vásárolt paradicsom már érleli a termését, s a többiek pedig igyekeznek behozni a lemaradást. A paprika is virágzik, az uborkát már 2 éve nem futtatja fel hálóra, inkább borítsa be a talajt, úgy nem szárad ki a töve, s nem kell annyit öntözni. Szép a krumpli, a hagyma, a káposztafélék, egyedül a fokhagyma gyengélkedik. Érik a cseresznye, a meggy, az öreg fákat még a férje ültette, a különlegeseket már Gábor unokája, aki Sopronban él, de gyakran hazalátogat. Fia, Nándi a Fácános utcában, a régi nagyszülői ház helyére építkezett, megözvegyült leánya, Márti az udvari lakásban él. Szombatonként Juliska mama főz, olyankor nála ebédel a nagy család, s a vasárnapi süteményt is ő készíti. A gyerekeitől és unokáitól a 70. születésnapján laptopot, később okostelefont kapott. Gyorsan elvégzett egy „számítógépes” tanfolyamot is, így már ő sem postán küldi a leveleket…

Az örömkertészkedést a virágok jelentik, hosszú lenne felsorolni, hogy kora tavasztól késő őszig milyen növények pompáznak a ház előtt, az udvaron, a teraszon, az ablakban – volt tél, hogy kint érte a nyíló muskátlit a karácsony. A virágoskert királynője kétségkívül az a piros futórózsa, amit Juliska fiatalasszonyként akkor ültetett, amikor beköltöztek a házba. A királynő társalkodói, a minirózsák is bámulatba ejtők – cserépben vásárolt növényként jókora bokorrá cseperedtek, s több száron csokorszám hozzák a virágot. A titkuk: gazdájuk minden ősszel alaposan visszametszi őket. A kedvenc mégis a tulipán, a legújabb pedig a fehérpöttyösen „pozsorgó”, sötétlila, úszós petúnia. A legizgalmasabb történet a mini rézvirághoz fűződik, aminek a magja Debrecenből származik.

– A debreceni virágkarneválon jártunk, s én a városban lévő, gruppokban nyíló gyönyörű virágokról titokban szedtem egy maroknyi magot. Garamvölgyi Feri le is fényképezte és az albumban aláírta: „Juliska lopja a virágmagot.” Azóta fél Ságod kertjében nyílik a „debreceni” virág, a gazdáik tőlem kunyeráltak magot.

Az összetartó szenior közösség otthona is az utca túloldalán, az óvoda épülete mellett áll, szinte szemben Farkasék házával.