Keszthely összefog: egy csoport, amely bizonyította, az emberekben ott van a jóság

Fábiánné Figder Nikolett tavasszal két barátnőjével, Kalóné Temleitner Andreával és Mikoláné Tér Katalinnal együtt hívta életre a Keszthely összefog nevű csoportot.

Azóta már két elismerést is kaptak, amelyek tanúsítják, van létjogosultsága az erőfeszítéseiknek. Helyi arcok sorozatunk részeként Nikolettet arra kértük, mesélje el a kezdeményezésük történetét, hogyan reagáltak az élet hozta drasztikus változásra, és milyen utakat talált magának a segítő szándék.

– Milyen célból, mikor és kiknek hoztátok létre a csoportot?

– Március közepén, a veszélyhelyzet kialakulásakor jött létre. Egy esküvői ruhaszalonban dolgozom, a járvány kitörésekor a házasságkötéseket is lemondták, így felszabadult az időm, amit úgy gondoltam, érdemes lenne kihasználni. Felvettem az önkormányzattal a kapcsolatot és megérdeklődtem, hogy mi civilként miben tudnánk segíteni. Jártunk például az idősek helyett bevásárolni, gyógyszert kiváltani, csekket befizetni, de még fűnyírást is vállaltunk. Ezek mellett a barátnőimmel mosható textilmaszkok varrásába fogtunk a helyi lakosok részére, amelyhez a város biztosította az anyagot. Ebbe aztán sokan bekapcsolódtak, ami jól jött, hiszen hárman nem bírtuk volna erővel.

– Mennyi segítséget kaptatok, hogyan szerveződött az összefogás?

– Nagyon sokat. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az önkormányzat szociális osztályával, valamint a Máltai Szeretetszolgálattal, általuk egy valós, átfogó képet kaptunk a rászoruló családokról. Kiderült számunkra, hogy rengetegen vannak, akik nem mernek segítséget kérni. Számtalan ember szeretett volna tenni valamit: egy alkalommal pénzt gyűjtöttünk egy fiúnak, hogy legyen eszköze az online tanuláshoz. Több felajánlásunk volt bútor, ruha vagy játék tekintetében, ezeket az Ifjúsági Kerekasztal segítségével osztottuk ki a nehéz helyzetben lévőknek, de élelmiszercsomagokat is juttattunk el hozzájuk. Barátságok, ismeretségek szövődtek, vannak, akik azóta sem engedték el egymás kezét. Ha a felszínen nem is volt látványos, a háttérben fantasztikus dolgok történtek.

– Hány taggal indultatok, és mennyinél tartotok most?

– Most már túlléptük a 2000 főt, tehát egy nagyobb közösséggé nőtte ki magát a csoport. Az elején meglehetősen gyorsan nőtt a megosztások, és ezzel együtt a tagok száma: egyik napról a másikra többszázan lettünk. Mára egy kicsit átalakult a profilunk is, minden helyi érdekeltségű programot, lehetőséget igyekszünk mások tudtára adni, beleértve a vállalkozók tevékenységét is.

– Ha jól értesültem, elismerésekben is részesültetek.

– Igen, nagyon jólestek, és meg is lepődtünk. Az első oklevelet augusztus 20-án, a városi ünnepségen kaptuk a keszthelyi önkormányzattól, a másodikat pedig a Zalai Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ ítélte nekünk, szeptember 3-án, Zalaegerszegen vehettük át civil csoportként.

– Jelenleg karácsonyi tárgyakat gyűjtötök egy kiállításhoz. Ismertetnéd a felhívást?

– Felmerült az ötlet, hogyan tudnánk a régi idők karácsonyait megidézni, egy kicsit nosztalgiázni a kedves emlékeken, illetve bemutatni a fiatalabb generációknak a múlt ünnepeit. Ezügyben ismételten felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal, akikkel a kiállítás helyszínét egyeztetni fogjuk, amennyiben sikeres lesz a felhívás. Minden jöhet, ami a témával kapcsolatos: legyenek azok régi díszek, képeslapok, szaloncukor dobozok vagy égősorok. Természetesen nem tartjuk meg ezeket a tárgyakat örökre, aki kéri, annak visszaadjuk. A megosztandó családi történeteket is szívesen vesszük. Bízunk benne, hogy ebben is sokan részt fognak venni.

