Kertvizit: Minden négyzetcentiméterre jut virág, becses emléktárgy

Kertvizitre kaptunk meghívást Kulcsár Istvántól, mint mondta: szívesen megmutatja a virágait, összegyűjtött emléktárgyait, hátha más is kedvet kap tőle.

A megbeszélt időpontban kicsit várni kell a házigazdára, mert ugyan több mint tíz éve nyugdíjas, és az „ipart”, azaz a vállalkozást átadta már a fiá­nak, de azért besegít, ezúttal éppen alkatrészért rohant el valahova. Sebaj, addig felügyelet nélkül körülnézhetünk a birodalmában. Még a ház előtti járda és a forgalmas Balatoni út közötti zsebkendőnyi szabad földterületre is jutott a liliomokból, apró színes virágokból – vajon milyen lenne a város, ha sokan követnék a példáját? Odabent minden négyzetcentimétert be­laktak a növények: 8-10-féle leander készülődik kibontani bimbói szirmát, ciprusok, kecskerágók és egyéb színes díszbokrok, különlegesebbnél különlegesebb rózsák, ligetszépék, klemátiszok, kövirózsák és pozsgás baráti körük hada fogadja a vendéget. Az emeleti erkély és a terasz korlátjáról kúszó muskátlik lógázzák virágba borult ágaikat, klasszikus, falusi rokonai kis állványokon, kerítéseken, az udvari kis épület falára akasztva dacolnak a kánikulával.

– Sőt, vannak mezei növényeim, csalán, vérehulló fecskefű, vadmargaréták, pipitérek, boglárkák, harangvirágok, sőt, egyszerű füvet is hoztam a rétről, beültettem pár cserépbe, s hagytam kibontakozni őket. Többen szekálnak is: miért nem dobom ki a gyomokat. Csak! Azoknak is megvan a maguk becsülete. Hogy honnét a virágszeretet? – töpreng egy kicsit a kérdésen a vásárlásból közben hazaérkezett Kulcsár István, de hamar kész a válasszal: – Így születtem. Baktüttösön nőttem fel, ahol természetes volt a gazdálkodás, a ház körül a virágok s az, hogy a gyerek kiveszi a részét a családi munkamegosztásból. Ráadásul a Ságvári-gimnáziumban, ahol érettségiztem, a kertészeti alapismeretek volt a politechnikánk.

– Akár „diplomás” kertész is lehetett volna…

– Igen, lehettem volna. Viszont a modern világ, az autók és az elektronika is érdekelt. A gimnázium után két választásom volt: az autóvillamosság vagy a tévé- és rádiószerelés. Az előbbi mellett döntöttem, s nem bántam meg. Már a seregben is mázlim volt, mind a két évet a műhelyben jármű­javítással töltöttem, de arra is büszke vagyok, hogy 55 évet folyamatosan egy szakmában dolgoztam le, a rendszerváltásig a zalaegerszegi AFIT-nál, utána pedig vállalkozóként. Szerencsére a fiamat sikerült megfertőzni a szakmaszeretettel, így nyugodtan nyugdíjba vonulhattam, átvette tőlem a stafétát.

Már ami az autóvillamossági szakmát illeti. A ház körüli furtonfurt bütykölés, a növények szeretete megmaradt az idősb Kulcsár Pistának.

– A ház előkertje eredetileg a feleségem, Marika birodalma, de eltörte a bokáját, így az idén én garázdálkodom ott is, meg is látszik rajta – szebb szokott lenni. Ott aztán már tél végén beindulnak a hunyorok, a téltemetők, a krókuszok, a hóvirágok, a tőzikék, következnek az ibolyák, a gyöngyvirágok, pünkösdi rózsák, s eljött az idejük a rózsáknak és barátaiknak is.

De Kulcsár István nem csupán a virágairól nevezetes. Az udvar hátsó zugolyába, nem mintha nem lenne helye a jókora családi házban, saját kis rezidenciát, magánbirodalmat alakított ki – természetesen ide is beférkőztek a növények, de a főszerepet már az emlékek, a régiségek vették át. A saját kezűleg kialakított hajlékban helyet kapott egy „füstös konyha” nyílt tüzű sütő-főző alkalmatossággal. Minden áldott nap – télen, nyáron, hétköznap, vasárnap, karácsonykor, pünkösdkor – hajnali ötkor itt kezdi a napot a gazda.

– Így van beállítva a biológiai órám. Hajnalban kivet az ágy, kijövök, megrakom a tüzet, elkészítem a reggelimet – ma hagymás tojás volt –, s megyek a boltba. Útközben a benzinkútnál már készítik a kávémat, továbbmenve bevásárolok, s mire felébred a család, az asztalon a friss pék­sütemény.

A kerti lak aprócska szobájában délutáni szunyókálásra alkalmas ágy is van – az alatta ásott sírban nyugszik Béla, a család magyar vizslája – a falak telis-tele régi családi fotókkal és emléktárgyakkal. Itt minden apróságnak becsülete van: az első csavarhúzónak, amivel a Tefunál tanulta a szakmát, a nagypapa kulacsának, amely megjárta a Don-kanyart, régi kaszaköveknek eredeti tokmányukkal, a szülői ház rézkilincsének zárastul, kulcsostul. S mindenütt nemzeti trikolór – zászlóként dekorációnak, zsinórként, kötözőmadzagként.

S a gazda a szomját abból a kupából oltja, amelyet a fia az első ralikrosszbajnokságon nyert.