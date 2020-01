Kerti sátor – ideális menedékhely

Ülni és pihenni szeretne a kertben anélkül? El kell rejtenie néhány kerti szerszámot? Mindkét esetben használhatja a kerti pavilont.

Miként használhatja a kerti sátrat

Sok kerti szerszámot használunk a nyár folyamán, miközben ezeket tárolni is kell. A kerti sátor kiváló erre a célra. Különbözők lehetnek. Téglából, fából is készülhetnek ezeknek megvan az előnyei és hátrányai is. A sátor formájú kerti sátrak biztonságos helyet teremtenek a kényelmes pihenéshez anélkül, hogy zavarná az erős napsütés, kellemetlen szél vagy akár eső. A sátor használható csak tetőponyvával vagy 3 teli oldalfallal. Negyedik oldalfal segítségével a sátrat teljesen lezárhatja. A záró oldalfal cipzáros ajtóval rendelkezik.

A kertben található sátor menedékhelyként is szolgálhat a különféle kertészeti szerszámok számára, amelyeket a szezonban gyakran használ. Lehet ez egy grill, különféle kerti szerszám, kerti bútor stb. A kerti sátor nagy előnye, hogy szabadon hordozható, és könnyen felépítheti vagy lebonthatja. A kertben nem foglal majd helyet ha nincs rá szüksége.

Kerti sátrak – mire kell figyelni

A kerti sátrak praktikusak. Nagyon hasznos dolog az olló szerkezet. Különösen egyszerű a sátorral való manipuláció Egy személy egy perc alatt könnyen felállíthatja. A szerkezetet acél és alumínium kivitelben forgalmazzuk. Külömböző modellek állnak rendelkezésre. A tetőponyva és az oldalfalak vízhatlanok a karbantartásuk egyszerű. Kiváló minőségű anyagból készülnek. A sátrak több méretben kaphatók. A piaci árusításra a legnépszerűbb méret a 2x2m. Születésnapi bulikra vagy más rendezvényekre a 3x6m party sátor alkalmas. A sátrakat egymás mellé is fölállíthatja és majd csatornával összecsatolja. Nyolc különböző szín áll rendelkezésre. Az első két évben ingyen biztosítunk pótalkatrészt a szerkezetre.