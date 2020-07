Kertbarát magbörze – a tagok tudásának átadásával

Nem pihen a babérjain a Zalaegerszegért díjjal kitüntetett kertbarát és kulturális egyesület. Munkálkodnak tavaszi ígéretük teljesítésén: a jövő évi kerti szezont magbörzével indítják.

A minap tartott tanácskozáson rögzítették: azok válogathatnak majd a felhozatalból, akik maguk is gyarapítják a készletet, vagyis csereanyagot visznek, méghozzá a saját kertjükben termelt jól bevált zöldségfélék, dísznövények és gyümölcsök szaporító anyagát: magokat, gumókat, hagymákat, töveket, hajtásokat, oltóvesszőket és palántákat.

Mrakovics Miklósné, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, elképzeléseik hasonlóak az ország számos részén sikerrel működő rendezvényekéhez: népszerűsíteni szeretnék az ökológiai elveken alapuló „szelíd” kiskerti növénytermesztést, elősegíteni, hogy a zalai portákon olyan zöldségeket, gyümölcsöket, dísznövényeket neveljenek, amelyeknek kedvez szűkebb pátriánk éghajlata. A cél, hogy megőrizzék a régi és a tájfajtákat, ugyanakkor felhívják a figyelmet a nálunk is sikerrel termeszthető különleges növényekre, és megosszák a velük kapcsolatos a tapasztalataikat. Tehát nemcsak csere szaporító anyagra, de jó tanácsokra is számíthatnak a börzére látogató hobbikertészek, segítséget kaphatnak ahhoz, miként termeszthetik eredményesen a beszerzett növényeket.

A jövő évi magbörze legfontosabb, gyűjtési szakasza a nyár derekán tetőfokára hágott, számos zöldségfajta javában érleli a magját, nevelgeti a sarját, hajtását. Megnéztük: telnek-e már a magos tasakok?

Érdeklődésünkkor Milley Istvánné Marika éppen az aróniát, a fekete berkenyét (Aronia melanocarpa) szüretelte. E gyümölccsel ugyan nem tervezi a magbörze kínálatát gazdagítani, viszont jól mutatja jánkahegyi kertjének biodiverzitását, a hagyományos és különleges növények kavalkádját, ahol az őshonos zöldségek, gyümölcsök mellett C-vitamin-bombának számító sárga bogyóitól roskadozik a homoktövis-bokor, nem messze tőle a kákiszilva kelleti magát, az idén is bő termést ígér a kínai datolya és a dzsungellé terebélyesedett goji.

– A gyűjteményem első tagja a kora tavaszi kedvencem, a madársaláta. Vethető a kert bármely zugába, a fák alatt ugyanúgy virít, mint a tűző napon, de megelégszik egy balkonládával, vagy nagyobb cseréppel is. Mellette többféle salátát, közöttük pár különleges fajtát is hagytam virágba borulni, de szedtem bővel magot a snidlingből, a metélő hagymából is – mutatta a már most is gazdag kínálatot Milley Istvánné.

A Jánkáról amúgy egyéb könnyfakasztó különlegességekre is számíthatunk, például az örökhagymára, a póréra, az évelő fokhagymára, vagy éppen a gutorföldi Fercsákné Karolától származó elefánt fokhagymára. Már nagy vehemenciával érleli magját az édeskömény, a cékla, a pasztinák, a zeller és Marika másik kedvence, az indiai díszköles.Természetesen virágokkal és dísznövényekkel is bővíti majd a választékot – a kárpáti harangvirág, a borzaskata magjával már most több kertet be lehetne népesíteni. A kúpvirágból, az univerzális gyógynövényből többféle változat is versenghet a kert szépe titulusért, de a díszamarántok is esélyesek a dobogós helyre.

Mrakovics Miklósné elárulta: kardvirág- és kálagumókkal, tátika- és őszirózsamaggal, málnatővel és egy Berhidáról származó különlegesen bőtermő és keseredés mentes, betegségeknek ellenálló uborka magjával tervezi majd gyarapítani a magbörze kínálatát.