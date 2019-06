Kérjük szakember segítségét az autóvásárláshoz

Nemdohányzó nő által keveset használt, garázsban tartott, kedvező árú, jó műszaki állapotú gépkocsit szeretnének vásárolni a legtöbben azok közül, akik határainkon túl próbálnak szerencsét.

Ezt a tapasztalatát Fatér Imre, megyeszékhelyi autószervizés kereskedés tulajdonosa osztotta meg velünk érdeklődésünkre. A várakozás azonban gyakran nem igazolódik be, mert a használt gépkocsik nyugat-európai piacán egyre több a szerencselovag, s ezeket ritkán jellemzi a korrektség.

– A vevők jellemzően az interneten néznek körül, ilyenkor érdemes minél több információt beszerezni a kereskedésről, a további kínálatáról, a telephelyről, és ha a legkisebb kétségünk támad, ne vágjunk bele az üzletbe, kezdte Fatér Imre. – Ma már egyáltalán nem jellemző, hogy telefonos vagy e-mailes érdeklődésünkre kapott válasz és a valóság fedi egymást – tette hozzá.

– Érdemes óvatosnak lenni azzal a kereskedéssel, amelyik csak használt autókat árusít. A tapasztalataink szerint az új gépkocsik értékesítése mellett használtakat is forgalmazó, szervizt és egyéb szolgáltatást nyújtó cégek a megbízhatóbbak, onnan bevizsgált és a műszaki állapotát megfelelő módon tanúsított gépkocsit hozhatunk el. A könnyű pénz reményében Nyugat-Európában is nagyon sokan belevágtak a használtautó-kereskedésbe, és zömük semmiféle garanciát nem nyújt, no meg a szervizkönyvek meghamisítása sem ritka. Ilyen kereskedéshez hiába megy vissza reklamálni a vevő, és leggyakrabban az eladóként feltüntetett személy sem található meg – mondta.

Fatér Imre beszélt arról is, hogy a magyar vevők többsége még mindig a kilométeróra állása alapján ítéli meg a járművet, pedig az csak egy tájékoztató adat az autó életéről. Márpedig Nyugat-Európában az éves futás többszöröse a hazainak. Az sem mindegy, hogy a városi forgalomban, rövid utakon teljesítette a gépkocsi a 100 ezer kilométert, vagy akár háromszor ennyit, de hosszú utakon. Ezért a kis kategóriájú gépkocsiknál az alacsonyabb kilométerfutás nem feltétlen a kíméletet jelzi, hanem azt, hogy zömmel a rövid távokon használták. A nagyobb autók 200-300 ezer kilométer után is teljesen jó állapotban vannak, de ettől már félünk, és szeretnénk elhinni, hogy 100 ezer kilométerrel találtunk megkímélt autót, ráadásul olcsón. Fatér Imre hozzátette, mindenképpen szakember bevonása javasolt a használt autó vásárlásához, ennek költsége bőven megtérül, és a későbbi bosszúságok elmaradása pénzben ki sem fejezhető.