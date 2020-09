Kerékpáros túraútvonal Dél-Zalában

Egy kialakítás alatt álló nemzetközi kerékpáros túraútvonal, az Amazon of Europe Bike Trail egyik dél-zalai szakaszának bemutatása érdekében szervezett kerékpáros programot szombatra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

A Nemzetközi Amazon of Europe Kerékpáros Fesztivál fő programja egy 36 kilométeres biciklis túra volt, e kőré szerveztek többek közt helyi termék kóstolókat, nevezetességek bemutatóit, illetve némi szabadidős tevékenységet is. A Bázakerettyéről induló, majd Kistolmácsot, Letenyét, Murarátkát, Szentmargitfalvát, Kiscsehit és a budafai arborétumot is érintő körtúrán mintegy negyvenen vettek részt – elsősorban kerékpáros szervezetek tisztségviselő vagy képviselői és programszervezők –, akiktől a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai azt is várják, hogy a későbbiekben saját ismeretségi körükben tovább népszerűsítik a túraútvonalat.

– Az Alpoktól a Pannon-síkságig 1260 kilométer hosszan húzódó, 27 szakaszból álló Amazon of Europe Bike Trail a több mint egymillió hektáron elterülő, egyelőre még szintén tervezett pentalaterális, azaz Ötoszágos Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumról kapta a nevét, mivel azt Európa Amazonasának is szokták nevezni – foglalta össze Gerencsér Beáta, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, a program főszervezője. – Az Amazon of Europe Bike Trail lesz az első olyan, öt országot, Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Magyarországot és Szerbiát érintő kezdeményezés, amely során a térség fenntartható gazdaságfejlesztése a természeti és kulturális értékek tőkésítése által valósul meg. Az Amazon of Europe projekt keretében olyan közös integrált megoldások végrehajtására várható, amelyek hozzájárulnak a fenntartható kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, miközben a természet- és környezetvédelemre is nagy hangsúly helyeződik.

Gerencsér Beáta azt is hozzátette: reményeik szerint az Amazon of Europe térség rövid időn belül az egyik legkedveltebb öko-turisztikai desztinációja lehet a kontinensnek. A szombati rendezvény a második olyan nemzetközi kerékpáros fesztivál volt, amelyet az Amazon of Europe projekt keretében tartottak. Augusztus és október között amúgy összesen 11 kerékpáros rendezvény zajlik a tervezett Ötországos Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén, ebből kettő Zalában, egy pedig Somogy és Baranya megye területén.