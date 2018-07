Kerékpárok az autón – Módszerek a biztonságos szállításra

A nyári szabadságok idején sokan terveznek autós-kerékpáros túrákat. A drótszamár szállításához többféle megoldás kínálkozik.

Ha tudjuk, hány és milyen kerékpárt vinnénk, könnyebb kiválasztani a szállítás módját. A tetőcsomagtartó mellett az autó hátsó részére kínálkozik: ajtó, csomagtartófedél, vonóhorog, pótkerék.

A tetőcsomagtartók szinte az összes kerékpártípus szállítására alkalmasak, némelyik a tandemet is tudja. Fontos: túlnyúlás nem engedélyezett oldalra, a hossztengelyben előre és hátra 40-40 centiméter lehet a jármű első és hátsó síkjához képest. A személygépkocsi legnagyobb magassága kerékpárral együtt 4 méter lehet. E szállítási mód hátránya a megnövekedő légellenállás és e miatti fogyasztás, amely a sebességgel fokozottan emelkedik. Az oldalszélre való érzékenység is erősödik. Emellett hátrány, hogy magasra kell felemelni a bringát, a rögzítése kissé nehézkes lehet a különböző geometriájú vázcsövek miatt. Tény, annak, aki rendelkezik kereszttartókkal, a tetőtartós bringaszállítás a legolcsóbb, ám ha ki kell építeni, akkor ára már vetekszik a hátulra szerelhető tartókéval. Ez utóbbi is nagyon elterjedt.

A tetőcsomagtartónál kényelmesebb, a fogyasztást kisebb mértékben növeli, ha a bicikli az autó hátára kerül.

A minőségi hátsó tartók drágábbak, de a kisebb fogyasztás ebből hoz vissza valamennyit, ráadásul kényelmesebb a kerékpár felrakása, mert nem kell fej fölé emelni. Ezek a tartók pántokkal, párnázott talpakkal a csomagtér ajtajára szerelhetők. Vásárlásnál figyelni kell arra, hogy a gyártó által az adott autómodellhez ajánlottat válasszuk. Előnye még, hogy gyorsan összeszerelhető és eltávolítható, de általában nem zárható, ezért nem célszerű az autón hagyni a parkolóban, mivel a hevedereket könnyű levágni és így a tartót elvinni.

Legtöbbször a női kerékpárokat a felső vázcső hiánya miatt csak pótrúddal lehet felszerelni. Hátfali szállításnál a túlnyúlás hátrafelé legfeljebb 1 méter, oldalra 40 centi lehet. A rakomány szélessége a 2,5 métert nem haladhatja meg. Ami a járművön túlnyúlik, azt jelezni szükséges – zászlóval, táblával, túl széles rakomány esetén elöl fehér, hátul piros lámpával és elöl fehér, hátul piros fényvisszaverővel. A gépkocsi hátsó részén lévő világító és fényjelző berendezések, valamint a rendszámtábla semmilyen mértékben nem takarható. Szükség esetén ezért az előírásoknak megfelelő rendszámtáblatartót kell a rakományra szerelni. Ebbe belehelyezhetjük az autó hátsó rendszámtábláját vagy a különleges, szürke hatósági jelzést, de ez utóbbi nem kötelező. Természetesen a kilátást hátrafelé biztosítani kell, ehhez megfelel a két külső viszszapillantó tükör.

Ezek az előírások vonatkoznak a hátfali pótkerékre vagy vonóhorogra szerelt tartókra is. Utóbbi megoldás a legegyszerűbbek közé tartozik. A tartót a vonóhorogra erősítjük a befogófejjel. Ez szinte bármilyen kerékpár szállításához alkalmas, és hasonló előnyökkel bír, mint a többi hátsó tartó, ráadásul a lopás ellen rázárhatjuk a vonóhorogra a tartót. Végezetül: a hátsó tartók megnehezíthetik a csomagtartó megközelítését, ezt a pakolásnál ne felejtsük el! No meg azt se, ha a tetőn szállítjuk a kerékpárt, kapun, híd alatt áthajtva vagy az autómosóba bejárva kellemetlen élményben lesz részünk.