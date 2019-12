Kepes András abban hisz, hogy „sok kis Jézuskára” lenne szükség manapság

Kepes Andrást mindenki ismeri, s jószerivel mindenki kedveli is. Író, újságíró, egyetemi tanár. Gyermek- és serdülőkorában Libanonban és Argentínában élt, Budapesten, az ELTE-n szerzett diplomát magyar–esztétika szakon, majd az USA-ban is tanult és tanított. Rádiós és televíziós munkái révén bejárta a világot. Munkásságáért kapott elismerései között megtaláljuk többek között a Táncsics Mihály- díjat, a Pulitzer-emlékdíjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, a Prima-díjat és a Libri Irodalmi Közönségdíjat. Nemrég Zalaegerszegen tartott előadást.

Bárkit kérdezek meg róla, felidéz valami emlékezetes rádiós vagy tévés eseményt Kepes András korábbi tevékenységi területeiről. Emlékeznek a Gondolat-jelre, a Stúdióra, a Desszertre, a Világfalura, és elnézve a zalaegerszegi előadására érkezők nagy számát, nyilvánvaló, hogy az írót is jól ismerik. Valaki úgy jellemzi: világpolgár, aki képes volt szűkebb hazájában is – mind korábbi munkái, mind az utóbbi időben megjelent regényei révén – a mindennapi ember számára közel hozni más társadalmi rétegek, földrajzi régiók, nációk hitvilágát, értékeit, kultúráit. Közben gondolkodásra is sarkall, és megmerevedett előítéleteket lazít fel.

A nyolcvanas évek óta rendszeresen jelennek meg könyvei. Tövispuszta című regényében négy család egymásba fonódó történetén keresztül azt a kérdést járja körül, hogy a különböző társadalmi rétegek milyen történelmi traumákat hurcolnak magukkal, s hogy miért nem vagyunk képesek átérezni és megérteni a társadalmat a mai napig megosztó fájdalmakat. Világkép című könyvében azzal foglalkozik, képesek-e szót érteni egymással különböző kultúrák, legújabb művében, az Istenek és emberek című regényében pedig azt a kérdést feszegeti, hogy a hatalom és a bírvágy hogyan zülleszti szét a korábbi normákat, s hogy ez a tendencia milyen tragikus következményekkel fenyeget.

Zalaegerszegi könyvbemutató előadása után rövid interjúra kértük.

– Tudjuk, hogy hat gyermeke, négy unokája van, így világképe nem is lehetne más, mint optimista. Miből táplálkozik ez, miben bízik?

– Az ironikus válasz az, hogy azért érdemes optimistának lenni, mert bár a történet vége alighanem így is, úgy is ugyanaz lesz, de addig az optimistának legalább jobb. Szerencsére derűlátó alkat vagyok, persze azért igyekszem az optimizmusomat racionális keretek közé szorítani… A világ sorsáról gondolkodva az egyetlen reményünk az lehet, hogy az emberiségnek megjön az esze, és a gyűlölködés helyett megpróbál együttműködni, belátja, hogy különben valamennyien rosszul járunk. Az is reményt adhat, hogy ugyan mindig voltak hatalmaskodók, kapzsik, akiket csak a saját érdekük motivált, a humánus értékek és normák mégis évezredek óta fennmaradtak. Ez persze rajtunk is múlik. Évekkel ezelőtt egy alapítvány kuratóriumának tagjaként úgynevezett hétköznapi hősöket díjaztunk. Az egyik díjazott hölgy – aki egy kis közösség érdekében dolgozott, szívvel, lélekkel – mondta, hogy arra hiába várunk, hogy ismét eljön egy megváltó, és helyettünk rendbe teszi a dolgokat. Szerinte ma „sok kis Jézuskára” lenne szükség, aki a saját közvetlen környezetét tudja megváltani. Én is ebben hiszek. Ha a saját családjában, a munkahelyén, a lakókörnyezetében mindenki tisztességesen tenné a dolgát, felszólalna a becstelenségek ellen, azzal meg lehetne változtatni a világot. Csak a közösség kontrollja működik, és akkor azok fogják szégyellni magukat, akik nem ilyenek. Ezt hívják polgári kultúrának.

– Mintha a történelem rácáfolna erre, mintha újra és újra megismétlődnének események, melyekről azt hihettük, hogy tanulságul szolgálnak az emberiség számára.

– Rosszak a történelmi tapasztalataink, és ebben nem segít a történelemtanítás sem. Nem tudja sokkolóan közvetíteni a negatív történelmi eseményeket. Szerintem az is hiba, hogy a forradalmakat, az úgynevezett hősöket ünnepeljük, ahelyett, hogy azok az emberek lennének a példaképek, akik képesek voltak segíteni, hogy az emberek szót értsenek egymással. Pedig voltak a történelmünkben ilyen korszakok: a reformkor, a századforduló, hogy csak kettőt említsek, amikor prosperált az ország. Az én hőseim: Széchenyi, Eötvös, Deák, Ady, Bibó…

– Mit jelent önnek a regényírás, vagy egy ilyen könyvbemutató, találkozás az olvasóival?

– Számomra ez nagyon fontos. Célt ad az életemnek. Azt látom, hogy kollégáim jelentős része, amikor lekerült a képernyőről, céltalannak érezte az életét, és magába roskadt. Csak a múltról tudnak beszélni. Nekem nyilván azért is könnyebb, mert én magam döntöttem úgy, hogy abbahagyom a tévézést. Még hívtak, amikor nemet mondtam. Jobban érdekelt az írás, ami tökéletesen lefoglal és kielégít. Az előadások is nagyobb élményt okoznak, mint a tévé. Bemegyek egy terembe, ahol ott ül több száz ember, aki miattam jött el. Ez roppant megtisztelő. Érzem a szeretetet, látom a szemeket, érzékelem a figyelmet. A tévéstúdióban ott ül az ember a lámpák fényében egy cső, a kamera előtt, és nem tudhatja, érdekel-e valakit, amit mond, hogy a képernyő előtt ülők mikor kapcsolnak át egy másik csatornára, legfeljebb másnap a nézettségi adatokból. Az sem véletlen, hogy a színészek többsége jobban élvezi a színházat, mint a filmezést.

– Foglalkoztatja a kor, az öregedés?

– Persze. Hiszen látom, hogy mások öregednek… – mondja jól ismert mosolya kíséretében. – Jó, mondjuk úgy, hogy már elkezdtem a gondolattal barátkozni.

– Van az életének olyan szakasza, amire a csodálkozás érzésével tekint vissza?

– Talán a sikereimre nézek így. Úgy érzem, hogy az életemnek szinte minden szakaszában több elismerést és szeretetet kaptam, mint amit remélhettem. Azért tekintek rá csodálkozva, mert nem értem, mivel érdemeltem ki. De nagyon megtisztelő és igyekszem megszolgálni.

– Tanít a Metropolitan Egyetemen.

– Igen, a korom miatt már emeritus professzorként tanítok. A kurzusom címe: médiakultúra, de számomra a média nem a sajtó, ahogy általában ezt a szót használják, hanem az ember és a világ kapcsolata. A médium, a közvetítő pedig a kultúra, a művészet, a tudomány, a technika és természetesen a film és a televízió is. Mindez történeti összefüggésben az ókortól napjainkig, miközben igyekszem azt is bemutatni, hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez a különböző kultúrák és hitvilágok.