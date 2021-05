Kártérítés – miért és mennyi jár?

Közlekedési balesetek esetén gyakori, hogy abban valamelyik gépjármű olyan mértékben megsérül, ami alapján gazdasági vagy műszaki értelemben totálkárosnak minősül.

Vétlen félként sajnos sokan nincsenek azzal tisztában, hogy milyen igényeket támaszthatnak a kárt okozó felelősségbiztosítójával szemben, és mi az, amit nem köteles a biztosító megfizetni.

A sokakat érdeklő témáról a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa, dr. Bálint Boglárka készített részletes összefoglalót. Mint ebből kiderül, műszaki totálkárról akkor beszélhetünk, ha a gépjármű nem javítható. Ezzel szemben a gazdasági totálkár azt jelenti, ha a gépjármű helyreállítása – figyelembe véve a piaci értékét – nem gazdaságos. A károkozó fél felelősségbiztosítójával szembeni igények érvényesítésével kapcsolatosan azonban nincs különbség a kétfajta totálkár között. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény szerint a gépjármű üzemeltetése során okozott kárt az okozó fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítója téríti meg.

Kimondja a törvény továbbá, hogy gazdasági vagy műszaki totálkár esetén a biztosító a gépjármű-károsodás időpontjában fennálló forgalmi értékének maradványértékkel – roncsértékkel – csökkentett összegét alapul véve téríti meg a károsult kárát.

Ez alapján a biztosítótársaság az úgynevezett káridőponti érték és a roncsérték különbözetének a megfizetésére kötelezhető. A roncsérték meghatározása általában oly módon történik, hogy a biztosítótársaság roncskereskedő partnereitől az adott roncsra árajánlatokat kér be, és a legmagasabb árat kínáló kereskedő elérhetőségeit ezután megadja a károsult fél számára. A ronccsá vált autó értékét tehát nem a biztosítótársaságtól, hanem a roncsot megvásárló kereskedőtől kapja meg a károsult fél.

A káridőponti érték számítása ezzel szemben szakértő feladata, ő tudja azt megállapítani, hogy az adott gépjármű – figyelembe véve az esetleges extra felszereltségeket is – a baleset előtti pillanatban milyen értéket képviselt. A biztosítótársaság által megállapított káridőponti érték vitatható, de a bizonyítás terhe ez esetben a károsult félre hárul.

Gyakori tévhit, hogy a biztosítótársaságnak olyan helyzetbe kell hoznia a károsultat, mintha a baleset meg sem történt volna. Tudnivaló azonban, a fenti szabály nem azt mondja ki, miszerint a károsultnak olyan összegű kártérítést kell fizetni, hogy abból másik, pontosan ugyanolyan gépjárművet tudjon vásárolni. Előfordulnak ezért olyan esetek, amikor a károsultnak kifizetett kártérítésből lehetetlen hasonló színvonalú másik, használt gépjárművet vásárolni.

Mindezen túl vannak olyan költségek is, amelyek megfizetését szintén megalapozottan és sikerrel lehet kérni a biztosítótársaságoktól, de erről sokan nem tudnak. Ilyen költség például a roncs gépjármű szállításával, tárolásával kapcsolatos költségek, de ezekről persze a károsultnak számlával és szállító-, illetve fuvarlevéllel kell rendelkeznie. Fontos tudni továbbá, hogy amennyiben a totálkáros gépjármű helyett másik gépjárművet vásárol a károsult, úgy az átírási költségeknek a megtérítését a sérült gépjármű paramétereinek megfelelő mértékig kérheti. Amennyiben a kárrendezés során bérgépjárművet kellett igénybe venni, úgy – további feltételek teljesülése esetén – ezen költség megtérítésére is igényt tarthat a károsult fél.

Személyi sérüléssel együtt járó közlekedési baleset esetén további kiadások megfizetését is kérheti a károsult. Ide tartozhat minden olyan költség, amely a személyi sérüléssel összefüggésben merült fel, például gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségei, kórházi tartózkodás miatt felmerült többletkiadások, a rehabilitációs költségek, az élelemfeljavítás költségei, az ápolás miatt felmerült többletkiadások. Súlyosabb személyi sérülés esetén pedig a károsult akár sérelemdíjra is igényt tarthat a balesetet okozó felelősségbiztosítójától.

Mindezek alapján tehát nem csak a káridőponti érték és a roncsérték különbözetére tarthat igényt a károsult. A biztosító egyezségi ajánlata esetén mindig érdemes átgondolni azt is, hogy a gyorsabb kárrendezés érdekében hajlandóak vagyunk-e a fent említett többletkiadások érvényesítésétől eltekinteni, avagy sem.

Fontos: ha nem történt személyi sérülés, akkor szóba jöhet a felek egyezsége a biztosító kihagyásával, ahogy erre dr. Gombolai Éva hívta fel a figyelmet. Ez a károkozónak lehet kedvezőbb, mert bonus-malus besorolása nem romlik. A biztosítási eseményt a kárt okozó felelősségbiztosítójához kell bejelenteni: az okozó 5, a károsult 30 munkanapon belül teheti meg. A határidő után is lehet, de a körülmények tisztázása elhúzódhat. Tény, azonnali egyezséggel elkerülhető a bonus-malus besorolás romlása, de arra is van mód, hogy a kártérítésről értesülve ezt összeget 45 napon belül a biztosítónak az okozó megfizesse, és akkor a besorolása nem romlik. Mivel a biztosító által kifizetett összegtől függetlenül a bonus-malus ugyanannyi fokozattal romlik, a biztosítós ügyintézés idejének megspórolása, az ügy gyors lezárása is motiváló tényező lehet. Ugyanez vonatkozik a károsult félre is: úgy tűnhet, hogy a fix összeg villámgyors kifizetése előnyösebb, mint a biztosítós ügyintézés, így nyerni lehet az egyezséggel. A tapasztalat azonban azt mutatja, a gyors döntések utólag tévesnek bizonyulnak. A javításkor kiderülhet, több elem károsodott, vagy az értékcsökkenést nem számolták. Előfordul, hogy a helyszínen még oly együttműködő károkozó pálfordulása miatt keletkeznek bonyodalmak, vagy a károsult jelentkezik újabb követelésekkel. Mindkét fél érdeke azt diktálja tehát, hogy a baleseti bejelentőt gondosan töltsék ki, a körülményeket, adatokat rögzítsék írásban és lehetőleg fényképeken is. A teljes körű kárbejelentéssel, a felelősség elismerésével, szakszerűen és megnyugtatóan zárulhat az ügy.