Karda Jázmin sminktanácsai otthonra

Végre fellélegezhet a bőrünk, hiszen nem kell mindennap sminkelnünk – fogalmazott Karda Jázmin sminkmester. A koronavírus okozta járvány miatt sokan választották az otthoni munkavégzést, ám a négy fal között is érdemes odafigyelni magunkra.

– A lakás száraz levegője eléggé megviseli a bőrt, de egy kis odafigyeléssel tehetünk ellene – fogalmazott Karda Jázmin sminkmester.

– Nagyon fontos bőrünk számára is a megfelelő oxigén mennyiség, mivel most nincs lehetőségünk naponta több órát a szabad levegőn tölteni, így különösen oda kell figyelnünk az otthoni ápolására.

A bőrünkben és szervezetünkben lezajló folyamatokhoz oxigénre van szükség, magyarázta a szakember. A szervezet sejtjeinek egészséges működéséhez alapvetően szükséges az oxigén. Ezért az oxigénre a sejtek afféle sajátos üzemanyagként tekintenek, minél több van belőle, annál aktívabbak. Az oxigénhiányos állapot pedig számos tünet formájában jelentkezhet bőrünkön. Például: dehidratáltság, fáradtság, puffadtság, egyenetlen bőrszín, pigmentzavarok, csökkent érzékenységi szint, rossz tónus, egyre több és mélyebb ránc. Ráadásul a technológiai eszközök – az okostelefonok, tabletek, számítógépek – a bőrt egy úgynevezett kék fénynek teszik ki, elősegítve ezzel is a gyorsabb öregedését. A technikai eszközökkel való folyamatos érintkezés jelentősen fokozza a káros hatású szabad gyökök képződését a bőrünkben, egy úgynevezett digital aginget hozva létre, mondta. A technológiai eszközök által kibocsátott hő hozzájárul a bőr kiszáradásához, dehidratációjához. Emellett a tabletek, okostelefonok jellemzően napi többórás használatával járó fejtartás a toka létrejöttét és a nyak ráncainak kialakulását okozza – ez az úgynevezett tech-neck hatás. Mindezek a tényezők ráadásul nemcsak összeadódnak, hanem még fel is erősítik egymás hatását, így biztos receptet jelentenek a bőr öregedésére.

A szakember szerint ezért is különösen fontos, hogy bőrtípusunknak megfelelő kozmetikumokat használjunk otthoni ápolásra. A városban egyszerűen kötelező a bőr tisztítása. A szappan nem mindig elég – mélyre ható méregtelenítésre van szükségünk, hetente egyszer radírozzuk le a bőrünket, hogy az elhalt hámréteget eltávolítsuk, ezzel is jobban elősegítve a bőrlégzés fokozását és a hatóanyagok jobb felszívódását. Sőt a vitaminokban gazdag ételek fogyasztásával is elősegíthetjük a bőr védelmét. Már egy pohár C-vitaminban gazdag narancslével a bőr számára is egészségesen indíthatjuk a reggelt.

– A hétköznapokban én magam is majdnem naponta sminkeltem, ám nincs az a drága kozmetikum, amelyik nem hagyna nyomot a bőrön – tette hozzá. – Így most ezt az időszakot arra használom, hogy levegőhöz jusson az arcbőröm is. Kialakult egyfajta bőrápolási rutinom az évek során, mely a következőképpen alakul: ébredés után reggel mindig hideg vízzel mosok arcot. A hideg hatására az arcban futó vékony hajszálerek összehúzódnak, a keringés pedig felgyorsul, aminek köszönhetően a kötőszövet feszesebbé válik, összehúzza a pórusokat. A zsíros arcbőr esetén ez különösen hasznos, hisz minél kisebbek ezek a lyukak, annál kevésé ül meg bennük a szennyeződés. Ezt tonizálás követi, amihez alkoholmentes készítményt használok, majd nappali krémmel bekenem az arcomat.

Jázmin hozzátette: este nagyjából ugyanezeket a folyamatokat lehet elvégezni, de ha sminket viseltünk, akkor első lépésként egy alapos arctisztításra van szükség – már minden drogériában kapható – úgynevezett micellás vízzel.

– Ebben a speciális helyzetben, amikor napközben kizárólag otthon tartózkodunk, s maximum az ablakot nyitjuk ki, vagy a teraszra, udvarra megyünk, érdemes egy kellemes, bőrfiatalító, -tápláló és -hidratáló maszkot feltenni – folytatta. – Ha nincs otthon késztermék, akkor a világhálón barangolva számos remek receptet és tippet is kipróbálhatnak a hölgyek. Néhány összeállításához elegendő a kamrából gyűjteni néhány alapanyagot.

Karda Jázmin hozzátette: a kényszerű összezártság miatt könnyen ellaposodhat egy mégoly tökéletes párkapcsolat is. Így a hölgyeknek különösen figyelniük kell arra, hogy ne veszítsenek a vonzerejükből. Ne feledkezzenek el arról, hogy nők, s szükségük van rá, hogy ilyen veszélyhelyzetben is szépnek érezzék magukat. Ha mélyen magukba néznek, beláthatják: egy jó smink mindig simogatja a lelküket. Ezért olykor bátran sminkeljenek, akár tegyenek fel egy extrémebb piros rúzst, a párjuk biztosan meghálálja a fáradozásukat. Ha pedig már nagyon unatkoznának, akkor egy jó tipp: vegyék elő a teljes sminkkészletüket, s telepedjenek le a számítógép elé. A világhálón található videómegosztó portálokon számtalan ötletet lehet találni, nyugodt szívvel tanuljanak meg szakemberektől néhány hasznos lépést. Például végre van idő elsajátítani a tökéletes tusvonal meghúzását, melynek a későbbiekben, ha újraindul az élet, még nagy hasznát vehetik.