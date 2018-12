Karácsony előtt Zalában is többszörösére nő a drágább húsrészek forgalma

Az év vége a húsos ünnepeké, adventkor már lehet tervezgetni: mi legyen a karácsonyi menü, illetve szilveszterkor mivel lepjük meg a vendégeket?

Sok családnál egyébként megvan az ünnepek hagyományos étrendje, ott nem kell külön tervezgetni, csak időben beszerezni a szükséges alapanyagokat. Ennek kapcsán érdeklődtünk Gondáné Kocsis Erzsébet élelmiszer-kereskedelmi szakértőtől, elsősorban a sertéshúsféleségek forgalma iránt. Megkérdeztük, érdemes- e előre bevásárolni, manapság mi a gyakorlat?

– Karácsony előtt egy héttel növekszik meg jelentősen a húsbolti forgalom – kezdte Gondáné Kocsis Erzsébet. – Olyankor az átlagos pénteki forgalom duplája, háromszorosa is előfordul. Tapasztalatom szerint az emberek a friss húst keresik, még ha utána otthon le is fagyasztják. Ezért is az ünnepek előtti néhány nap során igen nagy a forgalom, de a kínálat is nagy. Döntően sertés tőkehúsokat, azokon belül a nemesebb részeket, a karajt és a szűzpecsenyét keresik a vevők. A karajból részben szelet húst sütnek, de karácsonykor töltött húsként is népszerű. Lángolt kolbászt húznak bele, amiben szívesen segítenek a hentesek is. Az így töltött karajt egyben kell megsütni, utána szeletelni. Az utóbbi években egyre népszerűbb karácsony táján a kacsacomb, illetve a kacsamáj, valamint a libamáj. Karácsonykor az emberek többet szánnak hús vásárlására, abban az időszakban drágább termékekre sem sajnálják a pénzt. A két ünnep közötti három nap pedig a virsli, a debreceni, valamint a bőrös sertéshúsok, illetve a bőrös malac szezonja. Egész malacot baráti társaságok vesznek, hiszen 14-15 kilós egy malac, ez egészben megsütve egy család számára sok. A malacot ezért darabolva, részenként is lehet kapni. Az év vége felé közeledve, a hidegebb idő beálltával pedig már beindult a kocsonyafőzés, amihez az olcsóbb árfekvésű sertésrészeket, a bőrkét, körmöt, csülköt, füstölt körmöt, füstölt fejet vásárolják. Aki kényelmesebb, az megtalálja az előre összekészített kocsonyacsomagot, de ez esetben is azt tapasztaljuk, hogy a vevők többsége inkább összeválogatja a hentesnél a friss kocsonyahúst. Az emberek szeretik látni, mit vesznek – mondja.

BÉKÉSI TÖLTÖTT KÁPOSZTA Gondáné Kocsis Erzsébetet saját családja év végi kedvenc ételeiről is kérdeztük. – Békés megyéből származom, ott tradíció a töltött káposzta. A töltelék hasonlóképpen készül, mint Zalában, darált hús, rizs, hagyma, tojás és fűszerek kellenek bele. Én külön keverek bele zsírt vagy olajat is. Savanyított káposztát veszek, de édes fejes káposztára is szükség van hozzá. Utóbbi leveleit félpuhára főzöm, és belecsomagolom a tölteléket. A fazék aljára helyezem az aprított savanyított káposztát, arra rétegezem a töltelékeket. Közéjük kis füstölt hús, füstölt oldalas és kolbász kerül. Zalában paradicsomot is főznek bele, nálunk az nem szokás. Miután a szármákat rétegezve a fazékba teszem, savanyú káposztát szórok a tetejére, majd felöntöm vízzel, amit a főzéskor folyamatosan pótolok, hogy elegendő leve legyen az ételnek. Amikor megfőtt, olajból és lisztből készült paprikás rántással sűrítem – adott egy kipróbálásra érdemes év végi receptet.

