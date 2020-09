Kanizsa Kupa: keszegek és kárászok akadtak horogra

Közel egy mázsa hal akadt horogra a Csónakázó-tónál megrendezett Kanizsa Kupa horgász csapatversenyen, melyet a Szúnyog Horgász Egyesület nyert meg.

A viadalt minden évben másik kanizsai horgászegyesület szervezi, az idén a Kőolajipari Dolgozók Sporthorgász Egyesülete. A szervezet elnöke, Petovári József elmondta: az ötfős gárdák tudásukat és szerencséjüket kihasználva versenyeznek, a cél, hogy minél nehezebb zsákmányt szállítsanak a mérlegelésre.

A Zrínyi Horgász Egyesület elnöke, Szépligeti Ferenc édes, gyümölcsös etetéssel és élőcsalival készült a keszegek kifogására. A tónak nagyon jó a keszegállománya, aki kellő szakértelemmel rendelkezik, arra jó fogás várhat.

– Az egyesületek közötti kapcsolat kitűnő, mégis egyfajta presztízscsata zajlik ilyenkor – mesélte. – Bár különbözőek vagyunk, a Csónakázó-tó iránt érzett szeretet és tisztelet összeköt bennünket. Jövőre a Magyar Országos Horgász Szövetség a kanizsai egyesületekkel egységes pályát hoz létre a tónál, az elképzelések szerint 2022-ben pedig magyar bajnokságnak is helyet adhatnánk.

A zrínyisek tapasztalt horgásza, a kanizsai Varga József gyerekként kezdett el pecázni. A Principális-csatorna partján egy botra erősített zsinór végén meghajlított gombostűre gilisztákat fűzött fel, ezzel rengeteg apró kövi csíkot emelt ki a vízből.

– Manapság már profi felszereléssel, etetőkeverékekkel és sajton nevelt csontkukaccal horgászunk. A hosszú pecás karrierem során több nagyobb halat is fogtam, a Csónakázó-tóban korábban fogott 8 kilogrammos ponttyal tartom az egyéni rekordom.

Ilyen súlyú halak most nem akadtak horogra, de mindenki kitett magáért. A zsákmányban jellemzően kárászok és keszegek voltak, a tóból a versenyzők csak kettő, négy kiló körüli pontyot emeltek ki. A mérlegelés után az összes hal visszakerült az élőhelyére.

Eredmények: 1. Szúnyog Horgász Egyesület (Horváth Tihamér, Bazsó László, Domján Károly, Magyar Gáspár, Nagy Tibor), 23,6 kg, 2. Zrínyi HE (Csertán Balázs, Neimajer László, Szépligeti Ferenc, Fehér Boga Pál, Zsupek Ferenc), 22,2 kg. 3. Egyesült Izzó HE (Tábori Attila, Süle Tibor, Felső Lajos, Kovács Zsolt, Bunyi László), 20,7 kg.