Kandalló nélkül, de fahasábokkal

A hűvös, korán sötétedő őszi-téli estéken jólesik otthonunkban a melegség. A vidéki, vintage stílusról pedig annak sem kell lemondania, akinek nincs kandallója.

Végy egy kiszuperált gyékénykosarat, akár a nagymama fáskamrájából, hozzá pár fahasábot, valamint egy régi petróleumlámpát. Vidd haza ezeket, még ha az otthonodban nem is lehet fával fűteni. A télies hangulatot ennek ellenére szépen megalapozza egy ilyen kosaras-fahasábos dekoráció.

Az igazi téli feelinget a hó adja meg, amely persze csak utánzat lehet a lakásban. Ebben az esetben például puha műszőrme dekoráció, amit gondosan be kell gyűrni a fahasábok alá, mögé. De lehet hósprével, vattapamacsokkal, fehér festékkel, vagy egyéb anyagokkal is próbálkozni. Karácsonyvárás idején még az ezüstflitterrel próbálkozás is megengedett.

A régi petróleumlámpában a láng lehet valódi, de aki a biztonságot helyezi előtérbe, az használjon inkább elektromos fényfüzért. Az alkotás tetején trónoló manó pedig nem kötelező elem, de egyre népszerűbb téli kellék. A lámpás mellé pedig külön jól jön ez a szereplő, hiszen mondhatjuk, hogy az övé.