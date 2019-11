Jujuba, a természetes C-vitamin-pirula

Kitett magáért az idén a kínai datolyaként is emlegetett Ziziphus jujuba – a késő őszi napsütésben szüretelve Mari barátnőmmel azon ötletelünk, mihez kezdjünk a bőséges terméssel.

Azonkívül persze, amit éppen cselekszünk: azonmód frissen szedve a helyszínen lerágicsáljuk a kemény magról a bőrszerű héjba csomagolt, nem éppen nedvdús, inkább lisztes terméshúst. Mari azt mondja, csokiíze van, többek szerint inkább a datolya aromájára hasonlít, én viszont azzal értek egyet, akit a cukrozott fűrészporra emlékeztet. Persze meg lehet szokni, főleg ha arra gondolunk, hogy gyógynövény. Kínában már négyezer éve köhögésre, hörghurutra, torokfájásra, rekedtségre köptetőként, gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként ajánlják, sőt hasmenés ellen is jujubából készítenek medicinát, vagy egyszerűen csak immunerősítőként alkalmazzák.

Patikárius gyümölcsünk az öngyógyításban is remekel, saját magát is képes megvédeni mindenféle bajtól, kórtól és kártevőtől, ellenálló a növénybetegségekkel szemben, nem kell permetezni, tehát ideális gyümölcsfa a biokertekbe. Magyarhonban is otthon érzi magát, télálló, nem válogat a talajban, tűri a szárazságot, csak a telepítés utáni 1-2 évben igényli az öntözést, és csupán mocsaras vidéken nem élne meg. Árnyékba se kényszerítsük, napsütötte helyet keressünk számára, s számítsunk rá, hogy az egyik legkésőbb érő gyümölcsünk lesz. Ha szép fejlett jujuba-facsemetét ültetünk, 1-2 év múlva már megkóstolhatjuk a gyümölcsét, 30 évig egyenletesen terem majd, s elél akár 50 évig is.

Frissen szedve megpakolhatjuk vele a hűtőszekrényt, ott 3 hétig is eláll, de hagyhatunk belőle a fán is, ott magától beaszalódik, de ezt a leszedett terméssel mi magunk is megtehetjük. Ha ilyen szikkadt, dehidratált állapotban mézben megforgatjuk, nem lehet megkülönböztetni az „igazi” datolyaaszalványtól. Távol-Keleten párolva, aszalva, süteményekbe vagy kenyérbe keverve sütve, cukorszirupban főzve is a család asztalára teszik. Számomra a szárítás a legszimpatikusabb, lefaragom a terméshúst a magról, megaszalom, a gyümölcstea alapanyagához keverem, és hideg téli estéken teázva mézzel ízesítem majd. Találtam mézzel kandírozott jujuba receptet is, ami jól hangzik, csak rengeteg idő és türelem kell hozzá. Egyszerűbb kandírozási recept is létezik cukorral: 1 kiló cukorból és 1 liter vízből cukorszirupot főzünk, beleteszünk 1 kiló alaposan megmosott jujubát, 3 szem szegfűszeget, és forralni kezdjük, kis lángon fedő nélkül 30 percig gyöngyöztetjük, majd elzárjuk, fedőt teszünk az edényre, és az egészet egy napig pihentetjük. Másnap újra levesszük róla a fedőt, és ismét 30 percig kis lángon főzzük, majd szűrőkanállal kiszedjük, rácson több napon át szárítjuk, amíg már nem ragacsos a tapintása.

Értékei nagyobb részét feldolgozva is megőrzi. Természetes C-vitamin-tablettaként is emlegetik, gazdag A-, B- és E-vitaminban is. A kínai gyógynövényjegyzék szerint a jujuba „a lépnek és a gyomornak való gyümölcs”, a kínai orvoslás a stresszoldó szerepét is hangsúlyozza.