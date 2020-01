Jótékonysági rendezvények, kolbásztöltés, bakancsos túrák: ez vár a hétvégén Zalában

Diabetes a gyerekeknél

Zalaegerszegen január 11-én, szombaton délelőtt 10 órától rendezik meg a Kölcsey-gimnázium épületében a XV. Gyermekdiabetes napot. A program során – melyet a Zala Megyei Szent Rafael Kórház gyermekosztályának diabetológus szakemberei szerveznek – a résztvevők játékos formában kapnak tájékoztatást a betegségről, s az országban élő érintett gyerekek is találkozhatnak egymással. A kisgyerekek maguk is adnak műsort, de a Gála Társastáncklub is bemutatkozik a játékos vetélkedő eredményhirdetésével délután négy körül végződő eseményen.

Csendes gyertyagyújtás

Zalaegerszegen január 12-én, vasárnap délután öt órakor tartják a város szervezésében a második világháború doni katasztrófáját elszenvedő magyar katonák emlékére a csendes gyertyagyújtást a Hősök kertjében (Október 6. tér).

Dávid gyógykezeléséért

A súlyos betegségben szenvedő zalaapáti 8 éves kisfiú, Galuska Dávid németországi gyógykezeltetéséhez szükséges körülbelül 30 millió forint összegyűjtéséhez már sokan csatlakoztak. Pénteken 14 órakor és szombaton 9 órától civil felajánlásából jótékonysági sütinapot szerveznek Nagykanizsán, a Rozgonyi utca 10/A alatt található Swans Tánciskolában. Ugyancsak a kisfiú megsegítésére süti- és kézműves adománygyűjtést szombaton 13 órától a nagykanizsai Kanizsa Centrumban is szerveznek. Szombaton 9 és 19 óra között jótékonysági süti- és gyerekkönyvvásárt rendeznek Keszthelyen, a Balaton Színházban, valamint 10 órától a zalaszentgróti VMK-ban Galuska Dávid gyógyulásért.

Biciklis emléktúra

Vasárnap Nagykanizsán 13 órakor a Teker Egyesület az olasz kerékpársport egyik fenegyereke, Marco Pantani emlékére kerékpártúrát szervez. A sportoló 1998-ban egy éven belül megnyerte a Giro d’Italiát és a Tour de France-ot, a 2004-ben 34 évesen tragikus körülmények között elhunyt biciklis az idén lenne 50 éves. A Zrínyi utcáról indulók 60 kilométer teljesítenek a város körül, mellyel a magyarországi Giro d’Italia versenyt népszerűsítik. A mezőny várhatóan 15.30 órakor érkezik vissza a május 11-ei kanizsai befutó útvonalán.

A doni hősökre emlékeznek

Vasárnap Nagykanizsán a köztemetőben 14 órakor a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége helyi klubja koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést tart a doni harcokban elesett katonák emlékére.

Kolbásztöltő mustra

Szombaton 11 órakor kezdődik Reziben, a Laky Demeter Turistaháznál a hagyományőrző disznótoros és kolbásztöltő mustra. A megnyitón köszöntőt mond a rendezvény fővédnöke, a zsűri elnöke, dr. Gundel János professzor. A jó hangulatról fellépők is gondoskodnak: Hardi András népzenei oktató, Nagy Dóra trombitaművész, a Zalaapáti Harmonika Zenekar, a cserszegtomaji Tátika Népdalkör, a György és György énekpáros, a Rezidance Tánccsoport és a Signal Duó. 14.00-tól Matyi és a Hegedűs mulattatja az egybegyűlteket. A nap folyamán a vendégek disznótoros ételeket kóstolhatnak. 15 órakor zárul a program az eredményhirdetéssel és a tombolasorsolással.

Újévköszöntő

Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében szombaton este fél hattól rendezik meg a település újévköszöntő zenés-táncos estjét. Ünnepi beszédet Gyarmati Antal polgármester mond, majd Farkas Alexandra és Tóth Dániel előadóművészek népszerű filmslágerekkel, míg a Laskovics Petra és Gombkötő Balázs alkotta magyar bajnok versenytáncos pár látványos bemutatóval szórakoztatja az érdeklődő közönséget.

Évnyitó bakancsos túrák

Zalalövőről, az egészségház mögötti parkolóból indul szombaton délelőtt tíz órakor a helyi Menő Manó csoport hagyományos évnyitó bakancsos túrája, amelynek célállomása ezúttal is a felsőjánosfai közösségi ház lesz, majd a túra résztvevői onnan indulnak vissza a kiinduló pontra. Dobronakról, a muravidéki település művelődési otthona elől vasárnap délelőtt 9 órakor indul a 18. János gyalogtúra, amely során könnyű terepen, Bratoncit érintve mintegy tíz kilométeres táv vár a résztvevőkre.

Színházi előadás

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken este hét órakor mutatja be a Turay Ida Színház társulata a Hyppolit, a lakáj című zenés vígjátékot.

Kézműves foglalkozás

Nován, az IKSZT-ben a Kreatív klub sorozata keretében vasárnap délután négy órakor Martin Melinda tart kézműves foglalkozást, ahol a horgolt hópehely-figurák készítésével ismerkedhetnek az érdeklődők.

Koncertek és partik

Az első olyan januári hétvége köszönt ránk, amely bővelkedik zenei eseményekben. Táncos közreműködőkkel kiegészült speciális koncert, lemezbemutató, akusztikus előadás és elektronikus tánczenei est is szerepel a kínálatban.

Zalaegerszegen, a VMK Cafféban pénteken este kilenctől tartja Carbonsun című új albumának lemezbemutató koncertjét a The Carbonfools zenekar. Szintén Zalaegerszegen, a Mama Africa Clubban lép fel szombaton este Dévényi Tibor, míg az Angels klubban ugyancsak szombaton a 2019-es X-Faktor felfedezettje, Manuel lesz a sztárvendég.

Nagykanizsán pénteken két különleges koncert is várja az érdeklődőket: a Hevesi Sándor Művelődési Központban este hétkor a Honeybeast a Szegedi Kortárs Balett táncosaival kiegészülve mutatja be a Legyen tánc című speciális programját, míg a Pokolgép és az Omen egykori énekese, a Kalapács zenekar névadó frontembere, Kalapács József a Baur Sörözőben akusztikus programmal, s benne számos ismert dal intimebb hangulatú átdolgozásával várja a rockzenét kedvelőket. Ez utóbbi rendezvény nyolc órakor kezdődik az előzenekar, a berhidai Hangár 21 fellépésével, Kalapács József – oldalán Závoti Zoltán gitárossal – várhatóan fél 10-kor kezdi műsorát. A dél-zalai városban szombaton is lesz program, a Kanizsa Clubban a Fáraó bulizenekar játszik.

Lentiben, a Dallas Clubban szombaton az elektronikus tánczene híveit D. J. Bárány, Módos és Sulák, Paul Jr., Spike, valamint Németh Tamás szórakoztatja majd.