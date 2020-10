„Jobb helyen nem is lehetnék” – Mialkó Zsuzsanna Lilla a karate világába vezeti be a gyermekeket

A karate sokak számára csupán egy misztikus sportág, amelyről keveset tudnak. Mialkó Zsuzsanna Lilla azonban nemcsak előszeretettel űzi, de tanítja is azt a keszthelyi Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.

Idén éppen tíz éve, hogy megismerkedett a sporttal: először önmagát fejlesztette, napjainkban pedig lelkes tanítványainak is igyekszik átadni minden tudását. Noha a tanári szerep folyamatos kihívások elé állítja, úgy érzi, pontosan ott van, ahol lennie kell, miközben „Zsuzsi Senpai” a legjobb edző a gyerekek szemében.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a karate sporttal, mi volt az első élményed?

– Általános iskolában 7 éven keresztül jazz-balettre jártam. Amikor már 1 éve abbahagytam a táncot, otthon megemlítettem a családnak, hogy jó lenne valamit újra sportolni. Bátyáim ismerték régről az edzőmet, Partics Roland Senseit, ők mondták, menjek el karatézni. Laikusként szinte semmit nem tudtam róla, de volt alkalmam Rolanddal beszélgetni. Bár már erre pontosan nem emlékszem, az érzés megmaradt bennem, hogy dolgom van itt. Másnap két edzésre elkísértem a Senseit, a másodikra már be is álltam kipróbálni. Azóta rendszeresen tatamira állok, sőt, mi több, életformává és hivatásommá vált.

– Mikor és hogyan döntötted el, hogy karate edzőnek állsz? Hány év munkája, ahol most tartasz?

– Az edzői pályafutás már igen hamar kopogtatott az ajtómon, de csak jóval később vált hivatalossá, illetve bennem is tudatossá. Már az első években segédkeztem a kicsiknél az edzések során. 2017-ben, ahogy megszereztem a feketeövet, jelentkeztem az edzőképzőre, a Budapesti Sportszövetségek Uniója, illetve a TF által tartott képzésen szereztem karate-sportedző szakképesítést. Ezzel párhuzamosan kezdtem el életemben először önálló csapatot vezetni az edzőm felügyelete alatt egy keszthelyi óvodában, azóta minden évben van saját csoportom. Nekem jelenleg 1. Dan fokozatom van, Senpai, azaz elöljáró vagyok. Épp idén jubiláltam, 10 éve kezdtem el gyakorolni a karatét. A mostani fokig 7 év alatt jutottam el, és vizsgáztam le Murakami mester előtt.

– Mióta oktatod a gyerekeket a keszthelyi Életfa-iskolában, hogyan indult el a folyamat?

Az Életfa-iskolában már 8 éve edzünk. Ahogy elkezdtem önálló csoportot vezetni, az első években én jártam ki a helyi óvodákba, immár második éve pedig minden edzést az iskolában tartok. A folyamat egész egyszerűen úgy indult el, hogy a bölcsőmből kinőve váltam az egyesületünk másodikszámú edzőjévé, így a feladatommá vált az utánpótlás nevelése.

– Mit tudhatunk az edzésekről: milyen gyakran vannak alkalmak, kik jelentkezhetnek, mit sajátíthatnak el?

– Kezdő edzések hétfőn, szerdán és pénteken 16-17 óra között vannak. Ezenkívül minden szombat délelőttönként futó és erőnléti edzése van a versenyzőknek, de bárki csatlakozhat hozzájuk, ha szeretné ezzel a kiegészítő mozgással még inkább támogatni a fejlődését. Úgy gondolom, az alkalmainkon való részvétel nem kor-, sokkal inkább érettség függvénye. Dolgoztam már olyan 3 évessel, akinek kiváló testtudata és koncentrációs készsége volt, ő a mai napig a tanítványom. Testi adottságoktól, készségektől és képességektől függetlenül mindenkit szeretettel várok, számomra a fő fókuszpont azon van, hogy a gyermek képes legyen követni az edzést, tudjon beilleszkedni és figyelni, legyen alázatos, elfogadó és a legfontosabb, végezze a gyakorlatokat örömmel.

– Milyen módszerben hiszel az oktatás során?

– Úgy tudnám tömören kifejezni, hogy nálunk egy hierarchikus gyermekközpontúság jellemző. A karate etikett magában hordozza a katonás rendet, de az edzőm és én is végtelenül szeretjük a gyermekeket. Csak olyat várok el tőlük, amit már magam is végrehajtottam. Kizárólag akkor vagyok szigorú és húzom össze a szemöldököm, ha annak ellenére, hogy sokkal több van bennük, nem mutatják meg azt. Hiszem és tudom, hogy minden gyerkőc (valamint felnőtt is) egyedi, megismételhetetlen csoda. Igyekszem ezt a különbözőséget mindenkiben észrevenni, és erősíteni bennük.

– Hogyan épül fel egy alkalom?

– Ebben a tanévben a legfiatalabb tanítványom 4 éves, a többiek javarészt alsósok, így az életkori sajátosságuk, hogy nagyon igénylik a játékot. Törekszem olyan könnyed feladatokkal fejleszteni őket, amelyekbe a karatés mozgásanyagot, illetve egy-egy küzdő elemet is becsempészek. Bár célom, hogy szórakozva tanuljanak, természetesen ez nem sikerülhet mindig, így vannak olyan blokkok az edzés során, amikor kifejezetten töményen tanuljuk a karatés technikákat. Ezeken kívül rengeteg mozgásfejlesztő gyakorlatot kapnak a gyerkőcök.

– Melyek a karate előnyei?

– Fontos tudni, hogy nagyon sok szervezete, szövetsége, stílusa létezik a karaténak. Mi az utóbbitól függetlenül a WKF karatét gyakoroljuk, amely egy verseny-, illetve szabályrendszert jelöl, ez lesz ott az olimpián is. Fő szempontunk, hogy első lépésként egy egészséges atlétát neveljünk, s csak aztán karatést, ehhez elengedhetetlen az egészségesen kivitelezett mozgás. A gyerekek az első időszakban rengeteget kúsznak, másznak, sok egyensúlyt, térlátást, motoszenzoros képességet és mélyizmot fejlesztő gyakorlatot kapnak. Megtanítjuk őket helyesen lélegezni, amely kulcsfontosságú tényező, nagyon sok edző és sportág mégsem foglalkozik vele.

Ezek mellett a karatét megközelíthetjük lelki síkon is, a mozgásfejlesztésen keresztül önismeretet tanulnak. A gyermek ráeszmél a határaira, ilyenkor a mi feladatunk megmutatni azt, hogyan képes ezeket kitolni. Javul a koncentrációs képessége: egyre jobban, egyre több ideig képes ténylegesen összpontosítani. Ennek a hatása nemcsak az edzésen, de otthon vagy az iskolában is érezhető. Köztudott, hogy a sport jótékony hatással van a tanulmányi eredményekre, főleg egy harcművészet, ahol elvárt a rend és fegyelem.

– Milyen pozitív visszacsatolások érkeznek?

– Elképesztő érzés, amikor csak úgy kapsz egy rajzot egy gyerkőctől, amin engem rajzolt a terem középére, vagy egy másikat, amire az óvónővel ráíratta, hogy „Zsuzsi Senpai, te vagy a legjobb edző!” Ilyenkor majd kiugrok a bőrömből, aztán a nagy örömködés után elgondolkozom, milyen szerencsés is vagyok, és ezért hálát adok. Ezek az őszinte, tiszta, szeretettel teli pillanatok megérnek szinte bármit. Az is nagy boldogság, amikor a szülőtől kapok visszacsatolást egy sikeres bukfencről, vagy arról, hogy az ovis Ki mit tud?-on karatés bemutatóval nyert a gyerkőc. Elismerő, hogy a karantén időszakban tartott online edzések hatására kezdett el egy kistesó járni hozzánk. Pozitív megerősítést ad, ha egy kiemelkedően jó gyógytornász anyuka hozzánk küld gyermekeket edzésre, mert szakemberként látja, milyen komplex mozgásfejlesztést nyújtunk számukra.

– Mit tanulsz te a lurkóktól, vagyis mit ad neked a tanári szerepvállalás?

– A gyermekek különösen érzik az energiát. Sokszor megdöbbentő, mennyire tükröt tartanak az embernek, ezért nem engedhetem meg magamnak, hogy lássák rajtam, ha esetleg rossz napom van. Megtanítanak mosolyogni akkor is, amikor nehéz, a jót észrevenni és azt erősíteni. Nagymesterek a mókában, ezt is újra megélhetem általuk. Maga a tanári szerepvállalás alázatra és felelősségvállalásra nevel, valamint folyamatos fejlődésre ösztönöz. Mióta edzősködöm, Roland senseijel is sokkal harmonikusabb a tanító-tanítvány viszonyunk, mert belátok a „kulisszák mögé”. Összességében ez egy gyönyörű út, jobb helyen nem is lehetnék.

– Jártok táborozni is, illetve versenyekre?

– Igen, számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Minden évben van egy 5 napos nyári táborunk, ahol a sok edzés mellett rengeteg a csapatépítő játék. Csodaszép környezetben, kis tó és erdő mellett lehetünk ebben a pár napban. Általában övfokozati vizsgát is szervezünk a végére, amit mindig egy ünneplés, buli zár. Egy évben három lehetőség van övfokozati vizsgát tenni: egyiket az imént említettem, a másikat a tavaszi szünet környékén, a harmadikat pedig karácsony előtt tartjuk, ezeket mindig egy 1 napos felkészítő tábor előzi meg. Minden augusztus végén szervezünk egy 3 napos napközis tábort is még a suli előtt, ahol nagy hangsúlyt fektetünk az élményszerzésre, az edzések után elvisszük kirándulni a gyerekeket.

Versenyzési lehetőség is van bőven, bár az idei év más a járványhelyzet miatt. Megkezdtük a közös munkát több zalai egyesülettel, a Zalaegerszegi Toriki karatecsapat edzőjének, Takács Ferenc Shihannak vezetésével megalakult a Zalai Sportkarate Akadémia. Ennek köszönhetően sokkal nagyobb teret kap a versenyzés. A megmérettetésekre járó gyerekekre és szüleikre jóval nagyobb felelősség hárul, de nem titkolt célunk a sportolóinknak a karatesport által akár egy életpályamodellt is felállítani, a jövőben pedig a hazai és nemzetközi küzdelmeken való részvétel, illetve a világversenyekre való kvalifikáció is. Úgy gondolom, bármi is legyen a gyermek és a család motivációja, kedvtelés vagy élsport, nálunk megtalálja a lehetőséget.