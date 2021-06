Jó reményekkel készülnek a nyárra Keszthelyen

Szombaton rendezik a város napját, amelynek forgatókönyve – igazodva a helyzethez – kicsit más lesz, mint a korábbi években. Nagy Bálint polgármester lapunknak adott interjújában arról is beszélt, a programokkal, lehetőségekkel a helyieket szeretnék megszólítani: a keszthelyieket ezen a napon számos kedvezmény várja a kulturális intézményekben és a turisztikai attrakcióknál.

Keszthely jó reményekkel készül az idei város napjára és a nyári szezonra. A terveket már tavaly is átírta a járvány, s idén sem könnyebb a helyzet, mégis azzal számol a város, hogy legalább annyi vendég érkezik, mint az elmúlt évben.

– Sokat teszünk annak érdekében, hogy ez valóban így legyen – mondja Nagy Bálint polgármester. – Kampányt indítottunk azért, hogy erősítsük a város jó hírét, ezzel is segítve az itt működő vállalkozásokat. Egy éve erős volt a szezon, és jó az esély arra, hogy az előttünk álló hónapokban akár még többen jönnek hozzánk.

Attrakcióban idén sem lesz hiány. Már működik például az óriáskerék, amely tavaly nagy sikert aratott, illetve kinyitott a Kutyás Park és Piknik­kert, ahová 2020-ban több mint tízezer vendég látogatott el, és egy csapásra országos hírnévre tett szert.

A polgármester szerint a jelenlegi helyzetben az átlagosnál is nagyobb rugalmasságra van szükség, hiszen alkalmazkodni kell az aktuális szabályokhoz, amelyek befolyásolják a rendezvényeket. Keszthelynek azonban kész tervei vannak szinte minden helyzetre.

– A város felkészülten várja a szezont – folytatja Nagy Bálint –, különösen igaz ez a legtöbbek által látogatott Balaton-partra. A strandjaink megújulnak, fejlődik az infrastruktúra, és elkészült a Balaton egyik legnagyobb, vízfelszínen lévő vízi élményparkja. Ez az egyik legfontosabb újdonság, amely remélem, sokak kikapcsolódását szolgálja majd. Fontos szereplői a városnak a kulturális intézmények is, amelyek a Festetics-örökséghez méltó programokkal várják a helyieket és a turistákat, bár nincsenek könnyű helyzetben, hiszen másfél hete jelentek meg a rendezvényekre vonatkozó szabályok, s ezekhez kell igazítani a kínálatot.

A város napját is ennek megfelelően – a szokottól némileg eltérően – rendezik szombaton. A programban több újítás is van, az egyik, hogy ezúttal megválasztják a város tortáját, amely amellett, hogy hozzájárul a városimázs építéséhez, a keszthelyi cukrászokat is helyzetbe hozza. Lesz egy hagyományos és egy reformrecept alapján készülő, amit Keszthely cukrászdáiban lehet majd megkóstolni a hétvégétől.

Tavaly a „Keszthely! Pörögj fel!” elnevezésű kampány szolgálta a város és a helyi vállalkozások erősítését, idén pedig elindult a Hello, Keszthely közösségi oldal, amely máris népszerű és folyamatosan bővülnek a szolgáltatásai.

Ennek egyik eleme az „Otthon vagy!” elnevezésű program, amely kedvezményeket biztosít a város állandó lakóinak, például a strandokon. A város napján pedig a keszthelyi lakcímkártyával rendelkezők ingyen látogathatják a Balatoni Múzeumot, a Festetics-kastélyt, a kutyás parkot, továbbá 50 százalékos kedvezményt kapnak az óriáskerékre és 30-at a Bahart által üzemeltetett hajókra. A kör a hétvégéig bővülhet, folyamatosan várják a jelentkezőket.

Nagy Bálint fontosnak tartja, hogy a város polgárai az elmúlt egy-másfél évben kiemelkedő összefogásról tettek tanúbizonyságot.

– A járvány egyik „mellékhatása” a közösségeket rombolta, amivel az ország minden településén meg kellett küzdeni – szögezi le a polgármester –, hiszen nem találkozhattak az emberek a megszokott formában, és negatív hatással volt a civil szervezetek működésére is. Ebben a helyzetben mi büszkék lehetünk városunkra, arra, hogy az itt élők, félretéve akár személyes érdekeiket is, segítették egymást, a közösséget. Országosan az elsők között indult a Keszthely összefog! segítőcsoport, amely a járvány miatt nehéz helyzetbe került embereket, családokat támogatta, karolta fel. Jó érzés, hogy nagyon sokan csatlakoztak ehhez: vállaltak feladatot, hoztak áldozatot embertársaikért, együttműködve az önkormányzattal.

A családokra a mindennapokban is kiemelten figyel Keszthely, teszi hozzá Nagy Bálint, aminek jele az is, hogy – részben pályázati forrásból – idén minden városrészben megújult legalább egy játszótér, a Kertvárosban pedig új is épült.

– Ezzel is azt szerettük volna elérni, hogy az emberek közvetlen közelében, a saját lakókörnyezetükben legyen olyan közösségi tér, amely a gyerekek mellett a szülőket, a felnőtteket is szolgálja, hiszen a játékelemek mellett szabadtéri fitneszeszközöket is telepítettünk – fogalmaz Nagy Bálint. – És bevontuk a tervezésbe a keszthelyieket, meghallgatva javaslataikat arról, hogyan alakítsuk ki ezeket a helyszíneket. A gyereknapon pedig nem egy központi rendezvényt tartottunk, hanem mindegyik játszótérre szerveztünk programot, aminek rendkívül kedvező a fogadtatása. Ez a fajta nyitottság, párbeszéd egyébként is a munkánk egyik alapvetése, hiszen számos kérdésben, például a fejlesztésekről kikérjük az itt élők véleményét, és mindenről igyekszünk első kézből tájékoztatni őket.

A polgármester kiemeli, a járvány időszakát is komoly munkával töltötték, hiszen átdolgozták, hatékonyabbá tették az önkormányzati struktúrát, aminek az eredményei az év végétől, a következő esztendő elejétől már láthatók lesznek. Több területen évtizedes lemaradásokat kellett pótolni, behozni, amiben szisztematikusan, stratégia mentén haladnak.

Ugyanakkor új projekteket is indítottak, ilyen például a Balaton-parti fejlesztés, amelynek előkészítésére 400 millió forintos támogatást biztosított a kormány.

– Talán soha nem látott mértékű társadalmi egyeztetésbe kezdtünk ez ügyben, bevonva szakmai tervező csoportokat, civil szervezeteket és a lakosságot – szögezi le Nagy Bálint. – A város képét a jövőben nagy mértékben meghatározza ez a projekt, ezért azt szeretnék, hogy a lehető legtöbb ember megelégedésére szolgáljon, és a helyiek is jól érezzék magukat saját városukban.