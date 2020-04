Jánka-hegyi panoráma – A stációktól az öreg körtefákig

A járványos bezártságból úgy igyekeztem szabadulni, hogy továbbra is magam legyek, de vegyen körül a város, láthassam szépségeit. Nézhessem gyönyörű tavaszi arcát, megpillanthassam mindazon helyeket, amelyeket a békés hétköznapokon szeretek felkeresni.

Erre, a legjobb út a Jánka-hegy gerince, ahonnan belátni a Kertvárost, a Becsalit, az Egerszeghegyet, s a szem elszaladhat a Zala völgyéig. Odébb megpihenhet a tekintet a Csácsi-hegy ezernyi pincéjének vonulatán, egy kicsit elidőzve a csácsi, majd a henyei kápolna tornyainál. Folytatásként végigpásztázható a Bozsokról induló dombvonulat egészen a csatári hegyig, a völgyben közben megcsillan a napfény az olajfinomító tartályain, s feltűnnek Besenyő házsorai is a virágzó gyümölcsfák ágkoronái között. A Jánka stációi, Hadnagy György szobrászművész gyönyörű munkája állít meg, majd elmélázok az öreg körtefák fehér virágözönét bámulva, mert ezekből is akad itt még egy-kettő… Ember alig jár az úton a kora délutánon, csak autók kerülgetnek néha, viszont hallani, hogy a kerítések mögött serénykednek a gazdák, a növények ilyenkor is parancsolnak!