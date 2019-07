Ismerd meg Diesel1521-et, az univerzális zalai youtubert!

„Pacsi mindenkinek, sziasztok srácok Diesel vagyok!” Ismerősen cseng ez a beköszönés? A Helyi Arcok sorozatunk következő részében a Diesel1521 név mögött rejtőző, több mint 62 000 feliratkozóval rendelkező sármelléki youtuberrel, Kelemen Tamással beszélgettünk.

Hogyan és mikor indult a youtuber-karriered?

– Eredetileg 2012 augusztusában kezdtem el élő adásokkal foglalkozni, akkor még a Twitch.tv oldalán. Ezen a nyáron raktam össze az első stúdió gépemet. Jó pár hónapon keresztül nagyjából 1-10 személy volt a maximum nézőszám, de olyan jó kis baráti hangulatot sikerült kialakítani, hogy nem hagytam fel a hobbimmal és suli mellett is sokat foglalkoztam a streamekkel. Ezt követően indítottam a YouTube csatornámat, ami teljesen a League Of Legends-re specializálódott. A sokak által csak LoL-ként ismert játék, egészen 2009 óta dobogós helyet foglal el a világ legnépszerűbb videojátékai között. Mára már leginkább az élő adások felé húz a szívem. Sajnos a YouTube rengeteg olyan változáson esett át, melyek kedvezőtlenül érintik a játékokkal foglalkozó tartalomgyártókat, így sokan kénytelenek átpártolni a másik platformra.

Miért pont a Diesel1521 nevet választottad?

– Igazából ez a név rám ragadt. Soha nem gondoltam volna, hogy több tízezer ember fogja követni a munkásságom, így anno nem foglalkoztam még normális „művész névvel”, szimplán az akkori játékos nevem használtam. Természetesen nem a legelegánsabb, de már semmiért sem változtatnám meg.

Kizárólag gameplay videókat töltesz fel a csatornáidra?

– Nem, nagyon sokfelé nyitottam, számtalan dolog érdekel. A csatornáimat mindig igyekeztem nem a nézettség hajkurászós irányba áttolni, hanem száz százalékban a saját ízlésemet visszaadni. Horgászós, tetkós videó is található a csatornámon. Sőt, még a szemműtétemről is készítettem egy bemutató videót.

Egyedül, vagy csoportban szeretsz játszani?

– Régen, amikor az egész „csapatom” még középsuliban vagy egyetemen tanult, akkor rengeteget játszottunk csapatban. Most már sajnos egyre kevesebb időnk van erre. Alapvetően még mindig a csapatos játékot preferálom, hiszen barátokkal minden jobb.

Milyen a kapcsolatod a nézőiddel? Ma is elolvasod az összes kommentet?

– Mindegyik videóm, posztom alatt minden kommentet elolvasok. Számomra az a baráti viszony, amit főként az élő adások alatt sikerült kialakítanom a nézőimmel, sokkal fontosabb a nézettségnél. Sokszor nem egyszerű, mivel a streamek alatt akár több ezer üzenet is érkezik egy nap, de annak örülök, hogy az egyik legnagyszerűbb közösséget sikerült megalkotni. Többször találkoztunk élőben is. Előfordult, hogy kocsmázás erejéig, vagy például meglepetés születésnapi bulit is szerveztek nekem. Szóval nem cserélném le őket, ők ugyanolyan sokat hozzátesznek a munkámhoz, mint én. Sőt…

Mindezek fényében, mennyire fontos számodra az anonimitás?

– Alapvetően nem teregetem ki az életem minden mozzanatát. Igyekszem a mindennapjaim külön kezelni.

A youtuberek száma egyre csak nő. Van köztetek konkurenciaharc?

– Természetesen, itt is ugyanúgy jelen van a versengés. Ez persze nem jeleneti azt, hogy mindenki-mindenki ellensége. Sokan összefognak és közös videókat készítenek.

Hogyan kerültök kapcsolatba egymással? Gamer rendezvényeken?

– Bőven akad lehetőség, kimondottan gamer kocsmák és szórakozóhelyek is a rendelkezésünkre állnak. A menyasszonyommal először egy ilyen rendezvényen találkoztunk. Játékokból készített különböző eszközöket, ruhákat… vagyis cosplay dolgokat.

Ha már a családnál tartunk, a szüleid mit szóltak, amikor megtudták, hogy mibe vágsz bele?

– A szüleim számomra rendkívül fontosak, természetesen a kezdetektől fogva mindenben támogattak. Nélkülük esélytelen lett volna, hogy bármeddig eljussak.

Külön tudod választani a magánéletedet és a munkád?

– Persze, a problémákat nem szabad vegyíteni. Amikor az egyik aktív, a másiknak kikapcs. Hosszú évekbe telt mire teljesen beletanultam, de mára már elég jól megy.

Mi az, ami nehéz a munkádban?

– A legnehezebb talán, hogy egy nap csak 24 órából áll. Sokan nem látnak bele, fogalmuk sincs arról, hogy mennyi munka van akár egy-egy videóban is. Például az egyik kb. 20 perc hosszúságú videóm utómunkálataival több mint 10 órát dolgoztam. Ebben a 10 órában a felvétel még benne sincs. Az élő adások esetében is 3-5-8-12 órákon át élesnek kell mutatkoznom. Végig figyelni, szórakoztatónak maradni, vagy úgy alapból nem zombiként bámulni is elég körülményes néha.

Meg lehet élni a videózásból?

– Röviden igen. Mára már sok cég felismerte, hogy egy videóssal együtt dolgozni nagyon megéri. Alapból ott a logika mögötte. Egy videós szava sokkal többet jelenthet egy nézőnek, mint két, számára vadidegennek teszem azt a TV-ből, hisz azt a videóst szereti és követi.

Mi a jövőképed, meddig tevékenykedsz még ebben a közegben?

– A streamelést ameddig lesz időm, és tudom csinálni addig szeretném folytatni. Már az ebből született barátságok miatt is.