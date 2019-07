Ismerd meg a zalai modellt, aki 22 éves korára beutazta a fél világot

Bizonyára sokan irigykedve tekintenek a gyönyörű modellekre, akik a kifutókról és a magazinok lapjairól tekintenek vissza ránk. Tényleg olyan csodás, fényűző élet az övék? Nem feltétlenül, hiszen ahogy minden szakmának, ennek is megvannak a maga előnyei s hátrányai.

A keszthelyi Vigh Fanni gyönyörű és okos is. A csupán 22 éves szépség igen tartalmas modellkarriert tudhat magáénak, hiszen nemcsak nemzetközi márkákkal dolgozott együtt, de a legnépszerűbb magyar divattervezők ruháit is magára ölthette. Fannival a modellszakma szépségeiről és munkásságáról beszélgettünk.

Mikor és hogyan jött az életedbe a modellkedés?

– Tizennégy éves voltam, amikor anyukám az egyik ifjúsági csatornán hallott egy felhívást, miszerint Zalaegerszegen tart castingot egy modellügynökség. Akkoriban is imádtam a divatot és a sminkelést, így mikor megkérdezte, lenne-e kedvem hozzá, egyből igent mondtam. Az egész nagyon jól sikerült. Tetszettem nekik és az ügynökség vezetőinek is bemutattak. Csináltunk tesztképeket, majd később kifutón is szerepelhettem. Persze nem ment minden egyről a kettőre: egy modelliskolát is el kellett végeznem fél év alatt. A képzés végén egy hazai verseny is volt, ahol több mint 400 másik lánnyal kellett „megmérkőznöm”. Nyertem, így nemzetközi szerződést is kaptam.

Hol jártál eddig és milyen felkéréseket kaptál?

– Nehéz mindet felsorolni. 16 éves koromig nem tudtam külföldre utazni, de amikor betöltöttem, szinte egyből Milánóba mentem. Két hónapot dolgoztam ott. Ezután is rengeteget utaztam, a következő évben többször jártam Barcelonában, Portugáliában pedig az egyik legnagyobb szupermarket kampányában vettem részt. A karrierem akkor indult be még inkább, amikor magántanuló lettem. Bejártam fél Ázsiát. Bangkok, Szingapúr, Kína, Hong-Kong – mind varázslatos hely.

Mi volt az utolsó projekt, amin dolgoztál?

– A legutolsó nagyobb munkám már két éve volt, mivel az időm nagy részét az egyetemre szánom, ahol biológiát hallgatok. Kisebb felkérések azonban folyton jönnek, főleg olyanok, amiket iskola mellett tudok csinálni. Vállaltam bemutatókat, de a roppant tehetséges Zoób Kati divattervezőnek is többször voltam a modellje. Tavaly ősszel a CEWES esküvői divatbemutatón voltam Budapesten, ám idén rengeteget kellett tanulnom, így nem sok felkérést vállaltam. A modellkedés jelenleg csak mellékvágány.

Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?

– Nagyon szerettem a Daalarna modellje lenni, a bemutatójukon is voltam egyszer. Bátran kijelenthetem, hogy itthoni viszonylatban az egyik legszínvonalasabb divatbemutató az övék. Mind a szervezés, mind a show elképesztő! A külföldi munkáimból a bangkoki bemutató volt emlékezetes. Sajnos divathéten nem vettem részt, mert túl alacsonynak tartottak – az ilyen munkákhoz még mindig a 179 cm feletti, kicsit fiúsabb csípőjű, nagyon vékony testalkatú lányokat keresik…

Mik az előnyei a modellkedésnek, mit szeretsz benne?

-Az utazást. Számomra mindig inkább hobbi volt a modellkedés, és egy lehetőség arra, hogy világot lássak. Imádtam más kultúrákat megismerni. Az ázsiai embereket kedveltem meg a leginkább. Nagyon nyitottak, befogadóak. Európán belül is szerettem utazgatni, Milánóban többször voltam.

Mi jelenti számodra a legnagyobb nehézséget ebben a szakmában?

-Az, hogy gyakran távol vagyok a családomtól. Nagyon családcentrikus vagyok. Amikor fiatalabb voltam, megszenvedtem a hiányukat egy-egy külföldi útnál, de még 22 éves fejjel is rossz a távollét. Sokszor 2-3 hónapig is kint van az ember, sőt egyszer négy hónapot töltöttem külföldön a munka miatt. Az ügynökségek számára ez jó, mert így több embernek tudnak bemutatni.

Mi lenne az álomfelkérésed?

-Jó volna egyszer a Pradának dolgozni. Imádom őket. Egyszer nagyon közel is kerültem ahhoz, hogy munkát kapjak náluk. A válogatáson utolsóként maradtunk egy másik lánnyal, de végül őt választották. Két nagyon különböző karakter voltunk… Talán majd legközelebb!

Mik a céljaid a továbbiakban?

– Jelenleg az iskola az első. Úgy érzem, Japán és Korea kivételével minden olyan helyet láttam, amit szerettem volna. Szeretnék egy olyan karriert építeni, amiből meg tudok élni, hiszen a modellkedés nem mindig a legstabilabb anyagi forrás. Egyelőre alapszakon vagyok, de az immunológia és a neurológia területe is érdekel.

Nemsokára indul Tündérszépek című szépségversenyünk. Mit üzennél a jelentkezőknek?

– Az a tapasztalatom, hogy sok szépségversenyen szerepelnek olyan lányok, akik plasztikáztattak. Kezd háttérbe szorulni a természetes szépség, ami szerintem baj. Azt tanácsolom a lányoknak, hogy merjenek önmaguk lenni, ne foglalkozzanak mással. A belső kisugárzás az ami fontos, hiszen, ha elégedett vagy magaddal, az a külsődön is látszik.