Inkák gyógybogyója, a perui cseresznye

Ismerik azt a növényt, amelyik minden egyes gyümölcsét külön-külön „papírzacskóba” csomagolja? Persze nem a mi kedvünkért, hanem megvédendő az időjárás viszontagságaitól és a kártevőktől.

Ez a perui ananászcseresznye, más néven inka vagy azték bogyó, a Physalis peruviana. Ananászcseresznyének az íze miatt nevezik, mintha az ananászt és a szamócát mixelték volna a cseresznye formájú és nagyságú, illatos bogyókba. A hártyavékony burkolat még egy fontos célt is szolgál, a benne hagyott gyümölcs legalább egy hónapig eltartható.

Dél-Amerikából, az Andok déli vidékeiről származik, de újabban az európai kiskertekben is megtalálható. A perui földicseresznye „lampionja” sohasem pirosodik be, a zöldből szalmasárgába vált, érett bogyója szintén sárga.

Az ananászcseresznye eredetileg évelő növény, a szára többé-kevésbé megfásodik, és 2 méter magasra is megnőhet. Hűvösebb éghajlaton hamar elfagy, így egynyári növényként termeszthető, a kiültetésével is várjuk meg a május közepét. Termeszthetjük közvetlenül helyrevetéssel vagy palántaneveléssel – unokafivérével, a paradicsommal együtt tápkockákban vagy kis cserepekben ugyanazzal a bánásmóddal növekedhet a kiültetésig. Az első érett gyümölcsre a mag vetése után 3 hónappal számíthatunk. A perui cseresznye termeszthető megfelelően nagy cserépben is, így a téli fagyok ellen üvegházba menekíthetjük, de ne feledjük, már az 1-2 fokos mínusz is végez vele. A teljesen érett termésekről felhasználás előtt távolítsuk el a külső csészelevél-maradványt, vagyis a hártyás burkot, a gyümölcs kicsit ragacsos, ezért nem árt, ha megmossuk. Ehetjük nyersen, süteményben, tortán, lekvárként, zseléként, kompótként, aszalványként feldolgozva, vagy frissen párolva elkészítve. Egy egyszerű recept a felhasználásához: szúrjunk a bogyóba fogvájót, mártogassuk olvasztott étcsokiba, és forgassuk meg durvára darált mandulában vagy dióban.