Íme a 2019-es Tündérszépek verseny győztesének sminktippjei – Videó!

Javában zajlik a Tündérszépek jelentkezőinek előzsűrizése, és a fotózásra is elkezdtük behívni a lányokat, sőt már az első fotózásokon is túl vagyunk. Alábbi cikkünkben Fábián Evelin, a 2019-es Tündérszépek verseny győztese látja el a jelentkezőket egy-két hasznos tanáccsal a sminkelést illetően, ráadásul videóban el is készít egy csodálatos sminket.

Evelin számára fontos, hogy az emberek előtt hibátlan külsővel jelenjen meg, s szerencsére a munkahelyén sincs megtiltva a smink használata. A királynő elmondása szerint imád sminkelni, s szinte minden nap használja is a különböző kozmetikumokat. Az első, és legfontosabb lépés, amit én sosem hagyok ki, s másnak is ezt tanácsolom, az az arcom hidratálása. Sokan nem tudják rólam, de az elmúlt fél évben eléggé egészségtelen életmódot éltem, s ezért nagyon sokszor kellett pluszban hidratálnom a bőrömet. Erre egy kiváló termék a L'Oreal Paris Hydra Genius Aloe Water, amit én is használok – mesélte lapunknak Evelin. A hidratálás után jöhet az alapozás, amelynél a szépségkirálynő általában két színből keveri ki a számára megfelelő alapot. Elmondta azt is, hogy nem érdemes pont az arcápolási termékekkel spórolni, mert az olcsóbb készítményekkel jó eredményt nem igazán tudunk elérni. Következő lépésként jöhet a kontúrozás, amit különböző színű és márkájú sminkekből rak össze Evelin. A szeme alá egy világosabb, folyékony korrektort vesz igénybe, végül porpúdert tesz fel a túlzott fényesség elkerülése érdekében, illetve erre a sminkfixáló spray is jó megoldás. A szemhéj sminkelésénél első lépésként szintén egy kis alapozót használ a királynő, amire felhelyezi a különböző, szeméhez passzoló színeket. Tekintetünket egy jóminőségű spirállal tudjuk még jobban kihangsúlyozni, illetve akit nem áldott meg a sors hosszú pillákkal, a kozmetikusok már ebben is segítségünkre vannak, s szebbnél szebb szempillákat tudnak varázsolni. A szánkat is hangsúlyozhatjuk, ilyenkor érdemes figyelembe venni a szemsminket. Ha a szemünket illetően kicsit erősebb színeket használtunk, akkor a szánk legyen kicsit visszafogottabb színű, s fordítva.