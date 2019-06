Ilyen volt 1913 nyara Keszthelyen: város napi sétán jártunk

Keszthely Város Napjához kapcsolódóan szombat és vasárnap délután ingyenes városi sétákat szervezett a Helikon Kastélymúzeum Utolsó Békenyár: 1913 címmel.

A szombati alkalomra látogattunk el, mely délután 16 órakor vette kezdetét az Amazon Ház Látogatóközpont előtt. Utunk a belvároson át folytatódott, érintette a Helikon parkot, majd a Balaton partján ért véget. A nyárias időnek köszönhetően egy igazán kellemes sétában lehetett részünk Iski Szilvia, történész-muzeológus vezetésével, aki 1913 nyaráról osztott meg érdekes történeteket a korabeli újsághírek, reklámok és levéltári iratok segítségével.

A bő kétórás történelmi kalandozás során szó esett többek között jótékonysági és közegészségügyi kérdésekről, egykori bűnökről és szépségápolási tanácsokról, divatról és írásbeli érettségi feladatokról, a gyógyszertárak kínálatáról, de katonai gyakorlatokról is. Eközben régi fényképeket és korabeli képeslapokat tekinthettek meg a jelenlévők, melyek képet adtak például arról, milyen volt a nyári női divat, hogyan néztek ki akkor a fürdőruhák, vagy mennyit változtak a belváros patinás épületei.

Néhány érdekes történet 1913 nyaráról

Pormentesítés

Egykor sok gondot okoztak a poros utak. A járdákat a háztulajdonosoknak kellett rendbe tartani, ilyen meleg időben pedig napjában többször öntözni. A keszthelyi utak közül a legforgalmasabb utakat ezen a nyáron leolajozták. Az Apolló kőolajfinomító társaságtól több mint 40 ezer kg olajat szerzett be a város, hogy a vasútállomástól Kiskeszthelyig a Kossuth Lajos utcát, illetve azon túl, a hévízi fürdőig pormentesítsék az utcákat. A költségek meghaladták az 5000 koronát, amelyet a Keszthely, Zala vármegye és a Reischl Vencel hévízi fürdőbérlő együttesen állt.

Fodrászok

A keszthelyi hölgyek nagy figyelmet szenteltek megjelenésükre, erre is utal, hogy ezen a nyáron két fodrásznő is rendelkezésükre állt. Stéger Karolin a Kossuth Lajos utcában, míg Persovits Ilona a Balaton utcában vállalt fésülést és ondolálást. Ónodi János Budapestről érkezett Keszthelyre ezen a nyáron, hogy tudásának legjavát megmutassa a keszthelyi szebbik nemnek. A Kossuth Lajos utca 46. alatt ő már nemcsak fésülést és ondolálást, hanem festést is vállalt, sőt hozott hajból parókat is készített. Tovább is adta a tudását, fodrásznőknek és magánhölgynek oktatta szakmája titkait.

Érettségi kérdések

Cicero, Pázmány és a keszthelyi fürdő 60 évre szóló kölcsöne. Ezek a feladatok várták a keszthelyi premontrei főgimnázium VIII. osztályos tanulót az írásbeli érettségin 1913 júniusában. Magyar nyelv és irodalomból Pázmány Péter Kalauzát kellett ismertetni, majd egy Cicero-szöveget latinból lefordítani. Algebrából a Keszthely város által felveendő két pénzintézeti kölcsön közül megtalálni a megfelelőt, geometriából pedig egy gerenda köbtartalmát és súlyát megállapítani. A 24 maturáló tanuló közül magyar nyelv és irodalomból 8-an jeles, 6-an jó, míg 10 elégséges minősítést értek el. Latin nyelv és irodalomból 8 jeles, 6 jó és 10 elégséges eredmény született. Mennyiségtanból (algebra és geometria) jelest 6, jót 6, elégségest 12 tanuló ért el.