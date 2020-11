Ilyen lenyűgöző a Tihanyi-félsziget a felhők közül

Lenyűgöző látványban lehetett része a kanizsai Csuháné Szabó Gabriellának, akit férje, Csuha Péter egy motoros vitorlázó repülőgéppel vitt a minap a Balaton felett.

A fiatal házaspár gyakran felszáll, hogy a magasból gyönyörködhessen a magyar táj szépségeiben. Mint arról korábban már beszámoltunk, Péter a sikeres képzés elvégzése után, lassan 3 éve légi forgalmi irányítóként dolgozik. Amint találkozott a lehetőséggel, csatlakozott a Hungarocontrol repülőklubjához, és pilótajogosítványt szerzett a klub repülőire, motoros vitorlázó gépekre, SF25-re és SF36 típusra.

Ha tehetik, szinte minden évszakban a levegőbe emelkednek, kedvencük a Balaton, hiszen a madarak magasságából egészen elképesztő látvány tárul a szemük elé.

– Tihany környéken forgolódtunk kicsit a felhők között – mesélte Gabriella. – Máskor is fantasztikus a felhők között repkedni. Most viszont extrát adott a késő őszi nap, mely alacsony szögben sütött be a felhők között. Ettől teljesen naplemente hatása volt a fényeknek. Ráadásul a hűvös türkizkék Balatonon csillant meg itt-ott a gomolyfelhők alól kibukkanó nap. Ezek összessége adta ezt a ritka szép látványt.

