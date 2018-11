Illegális szemétlerakó Alsónemesapáti közelében? – A polgármester reagált

Fotóriporterünk, Pezzetta Umberto a napokban „futott bele” a szomorú látványba.

Ahogy már beszámoltunk róla, a Zalaegerszeget a Balaton felé elhagyó főút mellett, Alsónemesapáti térségében a domb­oldalba bekanyarodó föld­utat nézték ki valakik arra, hogy a zsákokba rejtett szemetet elhelyezzék.

A község polgármestere, Pereszteginé Cziráki Katalin nem véletlenül mérges. Így írt nekünk: Rendkívül dühítő, hogy a község területén a hetente házhoz menő szemétszállítás, évenkénti lomtalanítás és a folyamatos szelektív hulladékgyűjtő sziget szolgáltatás mellett is adódnak olyan renitensek, akik a környezettel mit sem törődve helyezik ki lomjaikat. A 76-os úthoz közel eső területről az önkormányzat dolgozói már többször elszállították az illegálisan kirakott hulladékot. A hely adottságai miatt sajnos a településen csupán csak átutazóknak is könnyű a dolga, hogy kidobálják zsákjaikat. Az ilyen, településképet rongáló magatartás elkerülése céljából is döntött a képviselő-testület a község térfigyelő kamerarendszerének kiépítéséről – jelezte a polgármester.