Illatos hangulat a lakásokban

A színek mellett az illatok is meghatározzák az ünnepek hangulatát, s a kedvünket is.

A sült gesztenye, a karácsonyra készülő mézeskalács, a melengető forró csoki, gyümölcstea, forralt bor vagy puncs illata mind mind-mind jellemző a télre, s arra az időszakra, mely elvezet minket az ünnepi napokig.

Az illatok a hangulatunkat is befolyásolják, így nem csak a gasztronómiához, evés-iváshoz kötődő aromák hangolnak minket az ünnepre. Sokan gyújtanak füstölőket a lakásban, amelyek egzotikus, távoli tájakat idéző illatokat árasztanak.

De még inkább jellemző ilyenkor az illatos mécsesek és illóolajok használata. Ezek között vannak olyanok, melyek segítenek kikapcsolódni, nyugalmat nyújtanak, s illatuk erősíti a meghittség, az otthon melege hangulatát. S aztán otthonunkba beköltözik a zöld fenyő, s hozza magával az erdők üde, friss illatát is. Az illatok testünkre-lelkünkre is hatással vannak, hogy melyik hogyan hat ránk, arról ma már sok írást olvashatunk az interneten is, az aromaterápiákról szóló beszámolókban. Akár élénkít, akár nyugtat az illat, válasszunk olyat, ami nekünk tetszik. Az aromák emlékeket, élményeket idéznek fel, visszarepítenek minket egy-egy múltbéli emlékhez, ízekhez kötődnek, vagy éppen emlékeztetnek minket a közelgő karácsonyra, érezve az ünnep illatait.