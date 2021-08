Így készítsük fel gyermekünket lelkileg az iskolakezdésre

Lassan vége a nyári szünetnek, a gyerekeket és a szülőket is egyre többet foglalkoztatja az iskolakezdés gondolata. Azonban fontos, hogy ilyenkor nem csak a sulis eszközök beszerzésére kell figyelmet fordítani, hanem a gyermekek lelki világára is.

Vannak lurkók, akik alig várják, hogy újra becsengessenek, és vannak akik már akkor is elszomorodnak, ha csak szóba kerül a tanévkezdés. Ez a szülőknek sem egyszerű, hiszen sokszor stresszel, plusz szervezési feladatokkal és nagyobb költségkiadással jár. Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez lelkileg is megterhelő időszak, főleg gyermekeink számára. De mit tehetünk szülőként?

Az egyik legfontosabb teendő a pozitív megerősítés

A gyermeki önbizalom könnyedén összetörhető. Nem riogathatjuk az iskolával és semmi esetre sem szabad, hogy negatív képet állítsunk be róla. ( „Majd ott megtanulod a rendet” … „meglátod milyen nehéz lesz” ) A baljós intelmek helyett biztassuk, ha -nehéz is lesz-, ő biztosan meg fogja tudni oldani a feladatokat és könnyedén veszi majd az akadályokat. Meg kell erősíteni az önbizalmát és tudatosítani benne: nincs egyedül. Ránk mindig számíthat és nem történhet semmi olyan az iskolában, amit ne lehetne otthon megbeszélni.

Akkor tudjuk igazán támogatni gyermekünket, ha megértjük, mi zajlik a kis lelkében

Beszélgessünk az iskolakezdéssel kapcsolatos érzéseiről, gondolatairól. Fontos, hogy a gyereket is meghallgassuk: éreznie kell, hogy az Ő problémája is létfontosságú. Ha elmeséli a félelmeit, aggodalmait, könnyebben tudunk segíteni neki.

Ilyenkor szülőként engedékenyebbek vagyunk

A nyár a legtöbb gyerek életében nem a korán kelésről és lefekvésről szól. Engedelmesebbek vagyunk, de most be kell, hogy állítsuk a gyerekek hétköznapi rutinját. Egészségi fejlődésük szempontjából is fontos a minőségi és korának megfelelő mennyiségű alvás, ezért a legfontosabb, hogy mindig időben kerüljön ágyba. Azzal, hogy kialakítunk egy rendszert, megkönnyítjük az egész család életét: mindenki tudja, mikor kell felkelni, mikor van tanulóidő, leckeírás, játék vagy az esti pihenésre való felkészülés.

A sikerélmény elengedhetetlen

Ahogy az életben, úgy az iskolával kapcsolatban is fontos, hogy gyermekünk sikerélményeket szerezzen. Ha sikeresnek érzi magát, ha megdicsérjük, akkor az nem csak boldoggá teszi, de motiválni is fogja őt. Nem kell, hogy ezt csak az iskolai eredményei határozzák meg; ha otthon ügyesen kifaragja a ceruzáit és mi ezért elismerő szavakkal illetjük, legközelebb is biztosan ugyanígy teszi.

A magunk vállát is veregessük meg

Néha szülőként képesek vagyunk elfelejteni, hogy milyen sokszor sikerül erőnkön felül teljesíteni. Bár az iskolakezdés nem a világ vége, mégis képes nagy terheket pakolni ránk. Éppen ezért nem baj, ha néha megállunk, és megveregetjük a saját vállunkat is.

Képeink illusztrációk / pixabay