Így kell új külsőt adni a régi bútornak – házilag

Az ünnepekre otthonunkat csinosítva szemügyre vehetjük bútoraink állapotát is. A fabútorokat kis ügyességgel magunk is felújíthatjuk, de beérhetjük egy alapos bútorápolással is. Ehhez adunk tippeket.

Az üzletekben kapható bútorápolók mellett érdemes előnyben részesítenünk a természetes anyagokat. A kifakult bútorokat ápolhatjuk tejjel, ha pedig megkarcoltuk a szekrényt, az asztalt, amennyiben világos színű, mogyoróval, ha viszont sötét, dióbéllel bekenve javíthatjuk a kisebb hibákat. A fabútorokat vagy akár a régi nádszékeket átkenhetjük lenolajjal, amely szintén azért kedvelt, mert nincsenek benne káros anyagok, megőrzi a fa páraáteresztő képességét, táplálja a felületét. Erezetét kiemeli, kissé sötétebb árnyalatot ad neki az eredetinél. A lenolajnál azonban viszonylag hosszú száradási idővel kell számolnunk. Szintén szép eredményt ad, és ugyancsak környezetbarát a méhviasz. Fontos, hogy az olaj vagy a viasz használata előtt le kell csiszolni a felületet szálirányban csiszolóvászonnal vagy -papírral, áttörölni nedves ronggyal, ezután lehet felhordani az anyagot. A csiszolás és a portalanítás más favédő eljárások alkalmazásánál is alapvetően fontos. A bútorok megújításához különféle lazúrokat is használhatunk. A lazúrozással a fa erezete látható marad. Az olyan fából készült tárgyakon vagy felületeken, melyek folyamatos időjárási vagy egyéb igénybevételnek vannak kitéve, vékonylazúrt kell alkalmazni, míg a jól kiszárított, mérettartó faanyagokat (például az ajtókat és az ablakokat) általában vastaglazúrral kezelik. A vékonylazúr mélyen beszívódik a fába, nem képez filmréteget, így a pára folyamatosan távozhat belőle és könnyebb felújítani, de gyakrabban kell ezt elvégezni. A vastaglazúr, azáltal, hogy fényes filmszerű réteget ad a felületnek, és az víztaszítóbbá válik, tovább nyújt védelmet a fának és jobban tisztítható, de a napsütötte részeken a filmréteg öt-hat év múlva elöregszik és lepereg. A lazúrozás szép eredményt ad például a fenyőbútorokon, amelyek ma is nagyon közkedveltek, mert a fenyő viszonylag olcsó fafajta és környezetbarát. Nem tartalmaz olyan oldószereket, mint az elmúlt időszakban rendkívül elterjedt és szintén olcsóbb kategóriába tartozó farostlemezek és háncslemezek, a különböző forgácslapok, a furnér- és rétegelt lemezek. A furnér- és rétegelt lemezek ugyan fából készülnek, ám a rétegeket műgyantával, szintetikus ragasztóval erősítik össze, ezekben pedig különböző szerves anyagok, oldószerek találhatók, amelyek az egészségre károsak lehetnek. Érdemes az ilyen bútorokat egy ideig, akár hetekig szellőztetni, mielőtt a lakásba bevisszük, hogy az oldószerek távozhassanak, hívta fel a figyelmet a Levegő Munkacsoport a honlapján. A faanyagok kezelésére, festésére választott szerekből rendkívül nagy a kínálat. Fontos lenne minden esetben alaposan megnézni, milyen összetevőkből állnak, különösen a VOC-tartalom (a festékekben lévő szárítószerek) legyen alacsony, vagy semennyi. SZJ