Így hűtsük le az otthonunkat!

A vírushelyzet enyhülésének ellenére valószínű, hogy az eddig megszokottaktól eltérően az idei nyáron többen, több időt töltenek majd otthonaikban, zárt térben. Ezért is érdemes odafigyelnünk az életterünk klímájára.

A lakóterek klímáját az épületek több tulajdonsága is befolyásolja, ezek közül a legfontosabb a hőmérséklet és a páratartalom, melyeknek döntő szerepük van abban, hogyan érezzük magunkat otthonainkban. Éppen ezért kiemelten fontos lakóterünk megfelelő hőmérséklete, az állandó és egészséges mértékű páratartalom, valamint a levegő minősége.

Új ház építésénél vagy egy régi felújításnál tartsuk szem előtt a természetes lakóklíma megteremtését a nyári hőségben is. Támogassunk a páraszabályozást természetes vakolat használatával. Egy belső tér normál páratartalma 40 és 60 százalék között mozog, amely ingadozhat napjában többször is a lakásban végzett tevékenységek függvényében. A reggeli és az esti órákban magasabb ez az érték, amikor a családtagok otthon tartózkodnak, főznek és fürdenek, valamint alacsonyabb a nap többi időszakában.

A mész kötőanyagú vakolatok a szakemberek szerint képesek arra, hogy a helyiségben időnként jelentkező többlet-páramennyiséget felvegyék és raktározzák, majd leadják a belső tér felé akkor, amikor szárazabb össszetételűvé válik a levegő. Ezzel hozzájárulva a közel állandó relatív páratartalom kialakításához, megtartásához.

Az egészséges beltéri klímához minden esetben hozzájárulhatunk a szellőztetéssel, kicserélve az elhasznált, oxigénhiányos, állott levegőt, ami fáradékonyságot és fejfájást okozhat. A gyakori és intenzív, de rövid szellőztetés a nyári melegben is sokkal hatékonyabb, mintha hosszú időre, résnyire hagyjuk nyitva az ablakot. A szellőzésre a mai, jó légzárású ablakok alkalmazása mellett sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni, mint régen. A falakat is szellőztessük, mégpedig meszes vakolattal. Ugyanis a kutatások bizonyítják, hogy a mész kötőanyagú vakolatok magas (12-13 közötti) pH-értékkel rendelkeznek, mely penészgombaölő és antibakteriális hatású. Ezért az ilyen típusú vakolatok – a már említett páraszabályozó hatásuk mellett – az alga- és a penész elleni harcban is kiváló segítséget jelentenek.

Ügyeljünk a por eltávolítására is. Az egészséges lakóklímához a lakótér rendszeres portalanítása mellett ugyancsak a mésztartalmú vakolatok használatával is hozzájárulunk, hiszen ezen anyagok antisztatikus tulajdonsággal rendelkeznek. Felületükön a por kevésbé tapad meg, melylyel szintén hozzájárulnak a belső terekben az egészséges, tiszta és kellemes közérzet kialakításához. Mindezek mellett fordítsunk kevesebb energiát a ház hűtésére megfelelő hőszigeteléssel. A lakóhelyiségek léghőmérséklete általában 19 és 22 Celsius-fok között kellemes, de ez minden esetben szubjektív és személyfüggő. A hőérzetet jelentősen befolyásolják a különböző felületek, azaz a padlók, nyílászárók és falfelületek hőmérsékletei. Az optimális hőszigetelés a nyári melegben a hirtelen felforrósodástól, télen pedig a lehűléstől – mint egy páncél – védi az egész épület szerkezetét. Ezzel alacsonyabb lehet a hőingadozás, és az energiafogyasztás és így járulhatunk hozzá a természetes lakóklímához.

Az új házak és a régi házak utólagos hőszigetelésénél is rendszerben gondolkodjunk, hogy az anyagok jól működjenek együtt, hosszú távon biztosítva egy épület hőszigetelését…