Így hangolódtak olvasóink az idei halloweenra

Amerikában az év ezen éjszakáján töklámpások és ijesztő jelmezek lepik el az utcákat. De mi a helyzet Zala megyével?

A halloween egy ősi kelta ünnep, amelyet október 31-én, éjszaka tartanak az angolszász országokban. A jelmezes gyerekek és a töklápások bizonyára már mindenkinek ismerősek – ha máshonnan nem is – az amerikai filmekből. A halloween Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, megyénkben pedig több szórakozóhely is szuper bulikat kínál ezen az éjszakán.

Nemrég arra kértük olvasóinkat, hogy küldjenek fényképeket – ők hogyan várják a „borzongató” ünnepet!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Barabásné Zakály Mónika és családja eléggé kitettek magukért! Lakásukban mindenütt szellemek és műpókok gondoskodnak a hátborzongató hangulatról.

Zámbóné Sorok Sarolta egy jópofa és igen ötletes családi képet osztott meg velünk.

Dr. Hegedűs Éva egy boszorkányt „fogadott” a házba halloween alkalmából.

Te is készítettél valami érdekeset? Küldd el nekünk a zaol@zaol.hu e-mail címre!