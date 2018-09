Így gondoskodjon a leanderről télen

A kertek, hegyek, parkok, de a közterek egyik legszebb ékessége a leander, amely hálás, bőven virágzó, de ha hűvösre fordul, gondoskodást igényel.

Talán nincs is olyan zalai porta, ahol ne pompázna piros, rózsaszín vagy fehér leander az udvarban. A dézsás növények is szépen ontják a virágokat, de ha szabad földbe telepítjük, még szebbek lesznek. Ehhez persze az kell, hogy tavasszal először is kihozzuk a szabadba, kiültessük, majd ősszel, amikor tartósan hat celsius fok alá esik a hőmérséklet, ásót ragadjunk és kíméletes átültetéssel ismét biztonságba helyezzük az így sok éven át díszítő növényeket. Ha leszedtük az elszáradt virágokat, a zárt, viszonylag száraz térben, pincében alig van szükségük nedvességre.

