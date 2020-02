Idén sem marad el a Tavaszköszöntő csobbanás Keszthelyen!

A víz világnapja környékén szervezik meg Keszthelyen a harmadik Tavaszköszöntő csobbanást. A hagyományos rendezvényen Schirilla György és barátai együtt mártóznak meg a Balatonban, mellyel a szilveszteri csobbanáshoz hasonlóan az egészséges életmódra és a hideg víz jótékony hatásaira kívánják felhívni a figyelmet.

Schirilla György és barátai már többször is bemerészkedtek a 10 fok alatti Balatonba. Tavaly 12 ember bátorkodott belemenni az akkor 6 fokos vízbe. Az úszók hagyományosan a Szigetfürdőnél mártóztak meg legnagyobb tavunkban. A csobbanással a hideg víz jótékony hatásaira és a bátorság fontosságára is fel szeretnék hívni a figyelmet – írja a Keszthelyi TV.

A Tavaszköszöntő csobbanást idén is meg fogják szervezni, mondta el Schirilla György. A „Nemzet Rozmárjaként” is ismert Schirilla úgy fogalmazott, számára lelki kötelesség, hogy Keszthelyen is megmártózzon a jeges vízben a régi és új barátaival.

„Ez egy barátságos népünnepély lesz. Nagy tervünk, hogy nagyon sokan legyenek a parton és sokan ússzanak velünk és hogy a végén mindenkinek adjunk egy oklevelet, hogy együtt úsztunk a Nemzet Rozmárjával és Gipsztigrissel.”

Keszthelyen nem szokatlan a jeges vizes mártózás, hiszen szilveszterkor és márciusban szerveznek hasonló rendezvényeket. A szervezésben idén is oroszlánrészt vállal Ferenczi Ottó. Idén egybe szeretnék kötni a rendezvényt a víz világnapjával. Mint a szervező elmondta, a csobbanáshoz nevezni nem szükséges, de előzetes regisztrációhoz kötött.

„Nálam lehet regisztrálni. És nagyon szeretnénk, hogyha minél többen regisztrálnának. Igazából jó idő lesz, én csak mindenkit arra biztatok, hogy jó idő kell hozzá, meg fürdőnadrág. És lehet jönni bárkinek fürdeni.”

A Tavaszköszöntő csobbanást várhatóan március 22. környékén szervezik meg, a pontos dátum a napokban derül ki. Az eseményre kísérőprogramokkal is készülnek a szervezők. Az ingyenesen látogatható rendezvényen iskolások, dobosok, tánccsoportok és énekesek is fellépnek.