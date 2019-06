Hőségben hűvössé varázsolják a lakást, na de milyen a jó klímaberendezés?

Itt a nyár, igazi kánikulával köszöntött be a június. Ilyenkor sokan igyekeznek valamilyen hűsítő berendezéssel komfortosabbá tenni a lakást. A különféle ventilátorok, klímaberendezések típusairól érdeklődtünk a témában szakértő Kelemen Évától.

– Rengeteg hűsítő berendezés áll rendelkezésre a kereskedelemben, az árak szempontjából is nagy a választék. Akinek kisebbek az anyagi lehetőségei, és a hőségben egy kis könnyítést szeretne elérni a lakásban, azoknak ajánlhatók az alapventilátorok. Ezek kis asztali készülékek különböző méretű lapátokkal. Léteznek álló ventilátorok, mindkét típus forgós, több fokozatú fordulatszámmal – kaptuk a választ.

A ventilátorokról tudni kell, hogy a levegő hőmérsékletét nem befolyásolják, csak a meleg levegőt keringetik, de ezzel is javítják kissé az ember komfortérzetét.

– Újabb változat az oszlopventilátor, ami kisebb erővel dolgozik, nem fúj szét mindent a szobában, de a levegőt ugyanúgy megforgatja. Ezek már előre programozhatók, be lehet kapcsolni az alvás funkciót, és távirányítóval is működtethetők. Érdemes még megemlíteni az úgynevezett padlóventilátort. Ipari jellegű készülék, de sokan háztartásban is használják. Fémszerkezet, fémlapátokkal, strapabíró, és a padlóra helyezve alulról a hűvösebb levegőt forgatja át, nagyon hatékony készülék – mondja Kelemen Éva, hozzátéve, hogy léteznek víztartállyal felszerelt ventilátorok is, amelyek már a víz párologtatásával, vagy egyes típusok a porlasztásával hűsítik a levegőt. Az utóbbiak persze nem feltétlenül a lakásba valók, inkább kertbe, teraszra.

A hűsítő eszközök fejlettebb kategóriáját képviselik a klímaberendezések, a mobilklímák és a telepített Split klímák.

– A mobilklímákról sokan azt hiszik, hogy elég, ha berakják a lakásba, és hűtik a levegőt. Azonban ez nem így van. Gondoskodni kell a működéskor a hőcserélő által felmelegített levegő lakásból történő kivezetéséről. A mobilklímák körülbelül 80 ezer forinttól felfelé kaphatók, van hűtő, télen pedig fűtő funkciójuk. A Split klímákat csak szakember szerelheti fel, ez már komoly munkát igényel. A külső egységet a falon kívül kell elhelyezni, villanyszerelési és kőművesmunkára is számítani kell, aki ezzel a módszerrel szeretné klimatizálni a lakást.

A szakértő a Split berendezésekkel kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, nagyon fontos azokat időszakonként tisztítani, fertőtleníteni. Ezt a munkát is érdemes szakemberre bízni, de egy kis műszaki érzékkel és a megfelelő fertőtlenítő spray használatával házilag is megoldható munka.