Hogyan gondoskodjunk kedvencünkről a hőségben? Dr. Bolla Dániel tanácsai a felelős gazdiknak

A nap mely időszakában sétáltassunk, hogyan előzzük meg az állat kiszáradását, mit tegyünk, ha hőgutát kapott? Csak néhány kérdés azok közül, amelyek kánikula idején felmerülhetnek. Dr. Bolla Dániel zalaegerszegi állatorvos hasznos információkat osztott meg velünk, ezek birtokában elkerülhetjük a bajokat.

– Mire figyeljünk oda fokozottan a hőség idején?

– A jó idő beköszöntével rendszerint kedvencünk is többet tartózkodik a szabadban, sokan a családi nyaralásra is magukkal viszik kutyájukat, macskájukat. Ha tisztában vagyunk a szezonális veszélyekkel, érdemes felkészülni, hogy mit tehetünk ezek elkerülése érdekében, mivel a problémák nagy része megelőzhető. Amennyiben mégis baj történik, jobb mielőbb állatorvoshoz fordulni, megakadályozva a komolyabb következményeket.

Fontos a kutya rendszeres mozgását biztosítani, hiszen ez az egyik alappillére egészségüknek. A sétáltatást ajánlott a reggeli és az esti időpontokban végezni, ezek a napszakok ugyanis kevésbé forróak, mint a déli, délutáni órák. A nyári kánikulában legyünk kíméletesek: a séták, futtatások hosszát, intenzitását lejjebb kell venni. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a napsütésben felforrósodik az aszfalt: a járdák, úttestek ilyenkor komoly égési sérüléseket is okozhatnak, ne feledkezzünk meg ilyen esetekben a mancsok védelméről!

– Milyen gyakran és hogyan fürdessük kedvencünket, illetve mivel növelhető még a komfortérzetük?

– Bár hőguta esetén a hideg vízzel való locsolás életet menthet, nem ajánlott a kutyák (és más állatok) rendszeres, samponos vízzel történő fürdetése. A kutyáknak körülbelül tízszer annyi faggyúmirigyük van, mint az embernek, ezért jóval érzékenyebb a bőrük; hamar kiszárad, viszketővé és korpássá válik, ha a mosószer leoldja ezt a védelmező zsírréteget. 2-3 hónapnál gyakrabban nem javasolt fürdetésük a bőrproblémák elkerülése végett. Nyári melegben azonban a sima, tiszta vízzel végzett hűtés javasolt, érdemes bundájukat alaposan – naponta többször – benedvesíteni, elkerülve ezzel testük túlhevülését. Hasukon, talpaikon és a fejükön vékonyabb a szőrzet, ezeken a helyeken a víz könnyebben eléri bőrüket, így tudjuk fokozni a művelet hatékonyságát. Ha olyan lakásban tartjuk, amit nem tudunk hűvösen tartani klímával vagy ventilátorral, vásárolhatunk neki speciális hűtő fekhelyet, ahol komfortosan tud pihenni. Hosszú szőrű kutyáknál vágassunk rövid nyári bundát, ügyelve arra, hogy a napsütéstől még védjen, bőrük ugyanis éppúgy égési sérülésekkel reagálhat az erős napsütésre, mint nekünk embereknek. A fehér, rövid szőrű kutyák fokozott veszélynek vannak kitéve, náluk még inkább oda kell figyelni a sétáltatás időpontjára, hogy ne érje bőrüket intenzív napsugárzás.

– Mi az, amit nem szabad tennünk?

– Kánikula idején mindig fontos kihangsúlyozni, hogy tilos az állatokat a kocsiban bezárva hagyni! Az autó árnyékban is hamar felmelegszik, hát még a napon! Még ha a levegő hőmérséklete nem is tűnik olyan magasnak, a napsütés miatt az utastérben ennél sokkal melegebb van. Csak pár perc, és a hőguta már borítékolható.

– Mi a helyzet a folyadékpótlással?

– Lényeges kihangsúlyozni a kiszáradás (dehidratáció) lehetőségét a nyári meleg időszakokban, kellő odafigyeléssel ez is megelőzhető! A kisállatok itatási igényei egyedenként változnak, rengeteg befolyásoló tényezőt szükséges ilyenkor figyelembe venni. Alapvetően a testméret határozza meg egy állat napi folyadékigényét, de szőrzetük színe is hatással lehet a vízfelvételükre. Például egy fekete bunda jobban elnyeli a hőt, mint a világosabb, így náluk jobban oda kell figyelni a napsütéses séták közbeni vízpótlásra. A túlsúlyos kutyáknál sokkal nagyobb a kiszáradás veszélye, mint normál alkatú társaiknál. A nagyobb testméret, a brachicephal (rövid orrú) kutyafajták (például mopsz, angol vagy francia bulldog, pekingi palota pincsi) esetében szintén fokozottabb kockázattal számolhatunk. Nagyon fontos, hogy felismerjük a kiszáradás jeleit: letargikussá válik a kutya, véreres lesz a szeme, sápadtnak tűnhet. Ha megemeljük a bőrét, azt tapasztaljuk, hogy az lassabban húzódik vissza a helyére. Érdemes a sétákra magunkkal vinni egy üveg vizet, hogy kisállatunkat tudjuk itatni, hűteni a mozgatás közben.

A túlhevülés megelőzésére otthon is folyamatosan biztosítsunk számára friss ivóvizet és árnyékos pihenőhelyet. Sok kutya szeret a maga által ásott gödörben hűsölni, hiszen a talaj alsóbb rétegei hűvösebbek. Ha van rá lehetőségünk, engedjük neki, hogy a kert egy bizonyos részén készítsen magának ilyen fekhelyet.

– Mik a hőguta jelei rajtuk?

– Állataink állandó belső hőmérséklet fenntartásához a hőtermelés és a hőleadás egyensúlya szükséges. A kutyának kevés a verejtékmirigye, hőleadását lihegéssel biztosítja, amely azonban izommunkát is jelent, így hőtermeléssel jár. Nyári melegben a tűző napon, vagy leggyakrabban gépkocsiban hagyott állatok hamar felhevülnek, s szervezetük egy idő után már nem bír elegendő hőmennyiséget leadni, hőszabályozásuk felborul, a kutya hőgutát kap. Ilyenkor az állat testhőmérséklete az átlagos 38°C-ról akár 40-43°C-ra emelkedhet. 41°C felett a fehérjék elkezdenek kicsapódni, amelynek visszafordíthatatlan következményei lehetnek, még ha sikerül is normalizálni a kutya hőmérsékletét. Ahogy telnek a percek a hőguta beálltától kezdve, úgy csökken az esély a túlélésre. Az idősebb, egészségügyi problémákkal küzdő (elhízás, szívbetegség, hormonális betegségek, anyagcserezavarok) állatok fokozottabban veszélyeztetettek, de a nagyobb testméretű, vagy a brachicephal (rövid orrú) kutyafajták szintén érzékenyebben reagálnak. A hőguta tünetei az erőltetett lihegés, a szapora pulzus, a normálisnál (38,0 – 39,2 °C) magasabb testhőmérséklet. Komolyabb tünetek a hányás, tudatzavar, ájulás, komatózus állapot (eszméletvesztés). Legsúlyosabb esetekben görcsök is jelentkezhetnek, legvégül pedig a keringés összeomlása következik be tragikus végkimenetellel.

– Mit tegyünk, ha ezeket észleljük?

– Vigyük azonnal árnyékba, vagy ha lehet, hűvös környezetbe (15-18 fokos légkondicionált helyiség). Csavarjuk nedves lepedőbe vagy törölközőbe, és azt váltogassuk, akár ventilátor mellett, hogy a hűtés hatékonyabb legyen. Biztosítsunk a kutya számára hideg vizet – a folyadék nélkülözhetetlen ilyen esetekben – ugyanakkor ne öntsünk rá jéghideget, mivel a bőr erei összehúzódnak tőle, ami gátolja a további hőleadást, emellett a túl gyors hűtéstől a kutya sokkot is kaphat. Az állat mielőbb részesüljön intenzív orvosi ellátásban, ugyanis a hőguta életveszélyes állapot!