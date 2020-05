Hogyan és miket vásárolhattak régen a keszthelyi háziasszonyok?

Valld be, te is átlapozod a hipermarketek hirdetési újságait, mielőtt vásárolni indulsz! Nem tették ezt másképp a múlt században sem, korabeli reklámok és Iski Szilvia, a keszthelyi Helikon Kastély történész-muzeológusának a segítségével mutatjuk meg, mit és hol szerezhettek be Keszthelyen a háziasszonyok, ha főzni szerettek volna. Meg fogsz lepődni, mi minden roskadozott a boltok és a piaci kofák pultjain!

A XIX-XX. század fordulóján Keszthelyen még nagyon sok ház rendelkezett olyan kerttel, ahol nagy valószínűség szerint a zöldségeket, gyümölcsöket megtermelték maguknak, sőt, még az apró baromfit is fel lehetett nevelni. Az élelmiszer beszerzés nagy részét az itt lakók és a városban nyaralók a boltokban, piacokban bonyolították. Nem volt ritka, hogy 3-4-5 fogásos ebédet készítettek a polgári házakban, egy ilyen lakomához már akkor is nagyon sok alapanyagra volt szükségük. Amit a századfordulón bárhol Európában használtak a konyhákban, azok a balatoni fürdővárosban is beszerezhetők voltak. Nem csak az egyszerű, hanem a különleges, akár a gyarmatokról származó alapanyagok is elérhetők voltak.