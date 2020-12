Hogy neveljünk csipkerózsát?

Ahogy a rózsa a kertek királynője, úgy a vadrózsa mezőé, az erdei tisztásoké. Schubert dalt is komponált hozzá. A rózsa azonban nemcsak szép, hanem hasznos is, ha a virágját nem tépjük le, termést hoz, akár a gyümölcsfák.

A vadrózsa (Rosa canina) tetőtől talpig gyógynövény, gyökerével annak idején kutyaharapást és egyéb sebeket kezeltek, a virága antibakteriális, gyulladásgátló és vérzéscsillapító, szárított leveléből frissítő, összehúzó hatású gyógytea készíthető. Az igazi, világszerte elismert gyógyerő azonban a termésében, a csipkebogyóban, göcsejiesen: csicskenyében, kanizsaiasan: hecsedliben rejtőzködik. Kiváló immunerősítő vitaminforrás, 100 gramm friss csipkebogyóhús 400 milligramm C-vitamint tartalmaz, gazdag A-, B-, K- és P-vitaminban, a magja viszont E-vitaminban dús. Ásványi anyagokban – vas, kalcium, magnézium – sem szűkölködik, ugyanakkor bővelkedik cukorban, pektinben és gyümölcssavakban is.

A fentiek tudatában sokan gyűjtik teának, lekvárnak, sőt, egyre többen meg is termelik maguknak a csipkebogyót. Úgy látszik, most van a szezonja, mert többen kérdezték, milyen fajták alkalmasak a termesztésre. Az egyszerű vadrózsák (R. canina és a R. dumalis) termését csak kézzel lehet lecsipegetni, előnyük: a természetből ingyen begyűjthető a szaporítóanyaguk, és kevesebb pátyolgatást igényelnek. A kereskedőknél könnyen beszerezhető japán rózsa (Rosa rugosa) és a Norvégiában kedvelt, nálunk ritkaságnak számító sövényrózsa (R. rubiginosa) termése nagyobb, kézi és gépi betakarításra egyaránt alkalmasak, viszont macerásabb a gondozásuk.

Vadrózsacsemetét, köztük nemesített, tüskementes változatot bőven találtam a kertészetek és faiskolák online áruházainak kínálatában, többségük azonban már bezárt, februárban nyitnak újra. A természet viszont még nem húzta le egészen a rolót – zalaegerszegi olvasónk csipkebogyógyűjtés közben rábukkant egy kedvére való vadrózsabokorra, ennek a növénynek az utódait óhajtja vitaminforrásként befogadni a kertjébe. Nagykanizsai amatőr kertbarátunk viszont a hecsedlilekvár-készítésre vállalkozna, neki az egyszerűbb szüretelésű nagybogyós vadrózsák válnának be.

A szakirodalom szerint a csipkerózsa legbiztosabb szaporítási módja a más növényekéhez hasonlító fás dugványozás. A már gyümölcsöt termő szárról vágjuk a 15-20 centi hosszúságú fás dugványokat úgy, hogy legalább 3 egészséges rügy legyen rajtuk – egy jól fejlett vesszőből több dugvány is készíthető. Az alsó vízszintes metszlap az alsó rügy alatt kb. fél centivel, a felső ferde metszlap a felső rügy vagy rügypár felett 1-2 centivel legyen. A dugványokat jobb mielőbb felhasználni, de fagymentes helyen eltehetjük tavaszra is. Nyirkos homokba, fűrészporba levermelhetjük, ültethetjük dugványiskolába, vagy akár a végleges helyre. A gyökerezés felgyorsítása érdekében érdemes a szakboltokban kapható gyökereztető porba vagy/és őrölt fahéjba mártani – ez utóbbi a fertőzések ellen is véd. A végleges ültetőgödör aljára rakjunk egy kis finom zúzott követ, esetleg téglamorzsát, majd töltsük meg homokkal és perlittel kevert humusszal. A dugványokat erőltetés nélkül félmagasságban dugjuk a földbe a ferde metszlappal fölfelé, a felső két rügy maradjon a felszínen, a gyökeresedés a földbe került alsó rügy alatti sejtekből indul el. Ha edénybe dugványoztunk, vigyük a pincébe, vagy a fűtetlen garázsba, ha a szabad földbe tettük, a fagy ellen „csirkézzük”, azaz töltögessük fel. Emelhetünk föléje fóliaalagutat, takargathatjuk falevéllel.

Ha tudunk, a megkívánt bokorról ássunk ki gyökérsarjat vagy hajtassunk magunknak: a legerősebb hajtásokat lehúzzuk az előre elkészített barázdákba, leföldeljük, s majd a meggyökeresedett palántákat leválasztjuk az anyabokorról.