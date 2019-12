Hit, remény, öröm és szeretet

Noha a katolikus hagyomány szerint három lila és egy rózsaszín, azaz összesen négy gyertya díszíti az adventi koszorút, ma már minden szín- és sokfajta számkombinációval találkozhatunk.

Az adventi koszorú a karácsonyi készület egyik legfontosabb jelképe, a hétről hétre erősödő gyertyafény a Megváltó eljövetelének közeledtét jelzi. A lila a bűnbánat, a megtérés színe, a rózsaszín pedig az örömé, utóbbit a harmadik vasárnapon kell meg­gyújtani.

A virágboltokban ma már a legritkább esetben találkozunk a 3 lila – 1 rózsaszín kombinációval, és sokszor a koszorú alapját sem fenyőből készítik. Ami viszont nem változik: az első láng a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet szimbolizálja.

Idén elsősorban a természetes és pasztellszínek hódítanak, s a piros, amely sosem megy ki a divatból. Sokan lakásuk és a karácsonyfa színvilágához igazítják a koszorúét is. Alapja lehet egy szép hasábfa, de akár műszőrme is. A klasszikus díszek – tobozok, termések, szalagok, gömbök, angyalok – mellett idén kedveltek a különféle állatfigurák (nemcsak a rénszarvas, hanem a macska, őzike, medve is), s akár mozdony, kisautó, szánkó, házikó, stilizált fenyőfa és korcsolya is kerülhet a koszorúra. Ami pedig a gyertyák számát illeti: a kínálatot elnézve bármennyi lehet, a lényeg, hogy néggyel osztható legyen.