Hetedszer szervezett egészségnapot az Összefogás Egyesület Pózván

Az asztalon csicseriborsós, rukkolás kölessaláta céklalével, magos kenyér füstölt sajtos sárgarépakrémmel és gyümölcsteával – egészségnapot tartott szombaton a közösségi házban a Pózvai Összefogás Egyesület.

Az uzsonnához az étvágyat jó félórás tornával alapozták meg.

– A testmozgást több rendezvényünkbe is igyekszünk becsempészni, s mi mással kezdődhetne az egészségnap, mint tornával? – magyarázta Tanainé Farkas Zsuzsanna, a működése immár 31. évének nekirugaszkodó civil szervezet elnöke. – Közkívánatra mindig más gyakorlatot választunk, az idén az „irodai átmozgató jóga” mellett döntöttünk.

Korábban hívtak már vendégnek dietetikust, mentálhigiénés szakembert, alvásterapeutát, kardiológust, s miután egy bálban a szemük láttára kellett újraéleszteni egyik falubelijüket, kitanulták az elsősegélynyújtást, az idén pedig az esszenciális olajok egészségvédő hatásáról kértek előadást.

Amúgy egészségesnek mondható az a szemlélet is, amivel az új egyesületi tagokat fogadják – egyből munkára fogják őket. Így kapta feladatul az egészségnap szervezését Szabó Lászlóné Jutka és testvére, Cséve Jánosné Éva. Mi tagadás, testhez álló megbízatás, hiszen Jutka bennfentes, asszisztens egy gyermekorvosi rendelőben, s mindketten a hétköznapokban is az egészséges életmód hívei. Ennek szellemében ők készítették a csupa zöldség-gyümölcs-sajt-gyógynövény étkeket is.

– Szükségünk volt egy jó közösségre, s mert többször részt vettünk az egyesület rendezvényén, kértük, hadd csatlakozzunk a csapathoz. A megbízatásnak külön örültünk, hiszen a befogadás jeleként könyvelhettük el – így a két nővér.

– Szívesen látjuk őket, hiszen kell a frissítés, a fiatalítás – tette hozzá Tanainé. – Egyesületünkben az egészséges életmód népszerűsítése nem merül ki egyetlen nap programjában, nem feledkezünk meg róla a főzőtanfolyamon sem. Az idén már 6. osztályba lép a reform­konyhakurzusunk, amely a hagyományőrzés mellett a fitt étkeket is étlapon tartja. Vadiúj tervünk, hogy tavasztól minden hónapban túrázni indulunk – először csak a környékbeli gyalogösvényeket járjuk be, s majd egy kis rutint szerezve távolabbra is elmerészkedünk. Amúgy a népszerű bagolytúránkon is kilométereket gyalogolunk, s a kirándulásainkon sem a buszablakból fedezzük fel a világot.

– Az Összefogás Egyesület erőssége, hogy programjaik nyitottak és minden korosztály számára izgalmasak, így szívesen részt vesz rajta a városrész apraja és nagyja – jegyezte meg Németh Gábor, a településrész ősszel megválasztott városi önkormányzati képviselője, hozzátéve, hogy Pózva civil szervezeteit még jobban szeretnék bevonni a közös munkába, ami amúgy sem idegen tőlük, hiszen számos rendezvényt együtt tart az Összefogás Egyesület a Pózváért Alapítvánnyal, a polgárőrökkel és a Hóvirág klub nyugdíjasaival. A tavaszi nagytakarításra rendre összegyűlő ütőképes csapat például nemcsak rendbe teszi a közterületeket, hanem képes elejét venni a további szemetelésnek is.