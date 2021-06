Hello Keszthely! Felpezsdül a város

„Keszthely, ahogy még nem láttad, élmény, ahogy még nem próbáltad, örökség, ami általad életre kel. Inspirálódj Keszthelyen, a Balaton ékszerdobozában!”

Ez áll a nemrégiben debütált, de máris sokak által látogatott Hello Keszthely Facebook-oldal bemutatkozójában, ami első állomása az új, innovatív elemekre épülő turisztikai városmarketingnek, amellyel magasabb fokozatra kapcsol a város. A Hello Keszthely márka hamarosan további innovatív platformokkal bővül, amelyek célja, hogy Keszthelyt élményalapú tartalmakkal, interaktív módon mutathassák be a digitális térben.

Az ide vezető út egyik fontos állomása volt, hogy év elején megalakult a Kulturális Kerekasztal, amely több munkacsoporttal fogja össze az egyes szolgáltatókat, intézményeket, annak érdekében, hogy összehangolt stratégiával egységes koncepciót tudjanak megvalósítani. Közösen készültek a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektre is, mondja Kovács Szabolcs, a polgármester turisztikai tanácsadója, kiemelve, fontos, előremutató partnerségeket és stratégiai együttműködéseket tudtak kialakítani az elmúlt hónapokban.

A Kossuth-díjas Keller András által vezetett, nemzetközi sikereket elért Concerto Budapest zenekarral együtt például több projekten is dolgoznak Keszthelyen, amelynek keretében már idéntől új helyszíneket, például a Balaton-partot és a város templomait is szeretnék színtérként bevonni Keszthely kulturális vérkeringésébe.

– Célunk, hogy a Festetics-örökséghez méltó kulturális és turisztikai regionális központtá pozicionáljuk Keszthelyt – fogalmaz Kovács Szabolcs. – A Concerto Budapest zenekarral közös küldetésként fogalmaztuk meg, hogy a kulturális értékeket, köztük a komolyzenét szélesebb rétegekhez, különösen a fiatalabb generációhoz is eljuttassuk, olykor akár meghökkentő helyszíneken, figyelemfelkeltő, trendi produkciók kíséretében. Széleskörű összefogással a Lámpás ’92 Alapítvánnyal és az Ars Scarával, valamint a keszthelyi templomokkal és a zsinagógával karöltve szervezzük meg a Keszthelyi Nyitott Templomok prog­ramsorozatot, amelynek részeként a Kis Szent Teréz-bazilikával együttműködéseben már egy olyan különleges művészeti alkotótábor is szervezés alatt áll, amelyben a keszthelyi gyerekek is részt vehetnek majd.

Az innovatív kulturális és művészeti programok mellett a könnyedebb műfajok kedvelőit is megszólítják, hiszen nyáron újra felpezsdül a város. Idén is lesz Keszthelyfest (július 2–4.), ami a város legismertebb rendezvénye me­diterrán hangulattal, feldíszített belvárosi környezetben, gazdag gasztronómiai kínálattal és tematikus zenei fellépőkkel. Emellett idén a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódóan zalai és nyugat-balatoni értékeket felvonultató udvart is berendeznek helyi művészekkel, jellegzetes zalai gasztronómiával és kézművesekkel.

A Keszthelyi Sörfesztivált július 21–25., a Zalai Borcégért pedig augusztus 4–8. között rendezik, s idén is megérkeznek a városba a guruló gasztronómia legjobbjai: a Food Truck Show augusztus 13–15. között látogat el a keszthelyi Balaton-partra egy hosszú hétvégére.

A Szent István-ünnepre is új elemekkel készülnek a szervezők, így a kulturális programok és az emlékezés mellett az önfeledt szórakozásra és a kulturált kikapcsolódásra is bőven lesz lehetőség a háromnapos keszthelyi rendezvényen.