Hegedüs Olivér: Kínában kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba

A kínaiak már bátrabban kimerészkednek a városokban, azonban az utcákról még hiányoznak a turisták. A változásokról a Kantonban élő Hegedüs Olivér számolt be, akivel bő három hónapja, a koronavírus magyarországi megjelenésekor beszélgettünk utoljára.

Mint akkor megírtuk, a 32 éves, profi modellként dolgozó férfi hét éve a Kína negyedik legnagyobb városaként számon tartott, délen fekvő Kantonban él. A 13 milliós metropolisz légvonalban 850 kilométerre van a koronavírus gócpontjának tartott Vuhantól.

– Több mint három hónap telt el, Kínában szerencsére kordában tartották a vírust a szigorú ellenőrző intézkedéseknek és a szájmaszkok használatának köszönhetően – mondta Olivér. – Azonban az óvintézkedések ellenére a kór mégis világszerte szedi áldozatait. Nem túlzás: a nyugati országokban jóval nagyobb gazdasági károkat okozott eddig a vírus, mint Kínában, pedig a gazdasági sérülések Ázsiában sem elhanyagolhatóak. Az emberek visszatértek a városokba. Viszont nem minden a régi, ugyan a helyiek bátrabban kimennek az utcára, de a turisták teljesen eltűntek. A metró és a hétvégi gyalogosforgalom hasonlít a megszokotthoz, azonban az éttermek s más szolgáltatásokat kínáló helyek forgalma elmarad a korábbitól.

A lakosság biztonságérzetével kapcsolatban a férfi leszögezte: a közösségi közlekedésben, a nyilvános és tömegeket vonzó helyeken folyamatosan ellenőrzik az emberek testhőmérsékletét. S bár csak ajánlott a hordása, mivel a vírus legkönnyebben cseppfertőzés útján terjed, mindenki maszkot visel. Olivér elmondta: ha újra felütné a fejét a vírus, nagyon komoly új fertőzési hullámra Kínában nem számítanak.

– Szkeptikusok itt is vannak, akik igyekeznek ellenszegülni, és komolytalannak vélik a védekezést, de ezeket az intézkedéseket mindenképpen fenn kell tartani – fűzte hozzá. – A kínai közvélemény izgatottan figyeli a védőoltás kifejlesztése érdekében tett intézkedéseket, de a szérum előállítására egy darabig még biztosan várni kell. Ezért fontos, hogy otthon is komolyan vegyék az intelmeket. Az élet ugyan kezd visszatérni a normál kerékvágásba Európában, de azért nem árt óvatosnak maradni. Az egészségünk megóvása mellett ugyanakkor a magyar gazdaság védelmére is fel kell készülni. Ezt a körültekintő vásárláson és költekezésen túl úgy tehetik meg, ha a magyar termékek mellett döntenek. Ezek betartásával készen állhatnak egy esetleges második fertőzéshullám okozta visszaesésre, melyre van esély.