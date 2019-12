Hecsedlilekvár, a kanalas orvosság

A rózsát a szépségéért ültetjük a kertünkbe, s szinte csak ősszel vagy télidőben, áltermését látva gondolunk rá, hogy egyúttal a leguniverzálisabb gyógynövényünk is. A csipkebogyóról nekem először mindig Zalacséb jut az eszembe, ahonnét egyszer „falujáró” kollégáimmal egy üveg „csicskenyelekvárt” küldtek nekem. Nagyanyám anno a stelázsi legfelső polcán rejtegette, s ha megfáztunk, kanalas orvosságként kezelte. Amúgy főztem már magam is csipkebogyólekvárt, de sohasem voltam vele elégedett, nem találtam meg benne a keresett, régen annyira imádott ízt. Macerás elfoglaltság, annyi szent, a csipkehúst ugyanis meg kell tisztítani a szőrös magoktól. Egy-két maroknyi bogyóval nem is érdemes kikezdeni.

A legegyszerűbb, ha a begyűjtött bogyókat megszárítjuk és gyógyteát készítünk belőle. Ne főzzük, ne forrázzuk, ne tegyük ki semmilyen hőhatásnak, mert kiöljük belőle a C-vitamint. Este tegyünk egy evőkanálnyi csipkebogyóhúst a bögrébe, öntsük fel hideg vízzel és hagyjuk reggelig ázni. Kellemes aromája miatt ízesíteni nem kell, legfeljebb édesítsük kis kanál mézzel. A bogyókat mindig egészben szárítom meg, s csak közvetlenül használat előtt darabolom fel, úgy rakom a pohár aljára. Reggel leszűröm, így a magban és az amúgy irritáló szőrökben lévő vitaminok, nyomelemek is beleáznak a teába. A magjából gyógyhatású csipkebogyóolajat készítenek, ami védelmezi a hajszálereket, késlelteti a bőr öregedését, serkenti a kollagén termelését.

Állítólag minden rózsa áltermése gyógyhatású, a legnépszerűbb a mifelénk vadrózsaként ismert, máshol ebrózsának titulált gyepűrózsa (Rosa canina) és a japán rózsa (Rosa rugosa) gyümölcse. A legfrissebb kutatások adatai szerint 100 gramm friss csipkebogyóhús 400 milli­gramm C-vitamint tartalmaz, ami tízszerese a citroménak. Tartalmaz még A-, B-, K- és P-, a magja pedig E-vitamint. Ásványi anyagokban sem szűkölködik, erőssége a vas, a kalcium és a magnézium, de bővelkedik cukorban, pektinben és gyümölcssavakban.

A népi bölcsesség, miszerint „nincsen rózsa tövis nélkül”, sántít egy kicsit. A rózsákat ugyanis nem tövisek, hanem tüskék védelmezik, de azzal is csak addig volt igaz a mondás, amíg a kertésztudorok ki nem kísérleteztek pár tucat „sima bőrű”, tüske nélküli rózsafajtát. A kivétel persze csak erősíti a szabályt, nem véletlen, hogy az egyik vadócnak (Rosa pimpinellifolia alias spinosissima) egyenesen „jajrózsa” a hivatalos magyar neve, mert nem elég, hogy a szárait sűrű tüskébe burkolja, fiatal hajtásain még irritáló szőröket is növeszt. Ennek ellenére egykor népszerű volt, királyok kertjébe ültették, amit rengeteg hófehér virágának és az abból érlelt sötétlila, szinte fekete csipkebogyójának köszönhetett. A bogyókból teát és lekvárt főztek.

A rózsaszirmokat az ókorban is megszárították vagy olajba keverve tartósították, majd vérhast és női bajokat orvosoltak vele. Frissen kipréselt nedvét fájós fülekbe csepegtették és gennyes mandulákat ecseteltek vele. A XIII. században a patikáriusok a vörös rózsaszirmokat mézbe keverve gyomorerősítésre és émelygés ellen, a borban főzötteket hasmenés ellen javallták.