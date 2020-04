Hasznos tippek a szakembertől, hogy otthonunk járvány idején is higiénikus maradjon

Gyakori, alapos kézmosás, önmagunk és az otthonunk rendszeres fertőtlenítése – nem lehet elégszer hangsúlyozni, pláne járvány idején, miért fontos a higiéniára kiemelten figyelni. Ehhez ráadásul nem is kell sok idő és pénz: csak néhány egyszerű házi praktika.

Amikor a tisztaságról s egyúttal személyes higiénénk megőrzéséről beszélünk, nem kell rögvest a mai kor kínálta modern vívmányokban, például okos takarítógépekben, multifunkcionális tisztítóeszközökben gondolkodni. Szakos Lilla higiéniai szaktanácsadó szerint – aki immár tizenöt esztendeje dolgozik napi szinten szakterületén – a múltban, nagyanyáink korában sem volt probléma a higié­nia megőrzése. Pedig akkor, pénz és technikai berendezések híján, a saját két kezükre voltak utalva az emberek. A kanizsai szaktanácsadó számos praktikus ötletet osztott meg lapunkkal, ami segíthet abban, hogyan tartsuk tisztán otthonunkat s önmagunkat.

– Köztudott, hogy a legtöbb szennyeződést, fertőzést, baktériumot a cipőnkön és a ruhánkon visszük be a lakásba – mondta Szakos Lilla. – Éppen ezért tanácsos már a bejárati ajtóban levetni a cipőt. Az ajtónál egyébként hipós vagy enyhén szappanos nedves rongyot is elhelyezhetünk, amiben a lakásba lépés előtt megtörölhetjük a lábunkat. A cipő talpát ettől függetlenül meg kell majd tisztítanunk. Amint belépünk a lakásba, azonnal kezet kell mosni. Érdekesség, hogy régen a falusi házak bejárata mellett ott volt a saját készítésű, magas lúgtartalmú szappannal áztatott lavór. Kézmosás nélkül be sem lehetett lépni a házba. A régi szappanoknak olyan magas volt a lúgtartalma, hogy felért a mai fertőtlenítős szappanokkal. Igazából mondhatjuk, hogy régi öregeink folyamatosan fertőtlenítették a kezüket. Nem csak napi pár alkalommal kell kezet mosnunk, például toaletthasználat előtt vagy után. Óránként akár többször is, alaposan, legalább fél percig. Továbbá figyeljünk a ruházatunkra is: amit kint tartózkodáskor hordunk, otthon azonnal vessük le. Amíg ki nem mossuk, addig egy nejlontáskába téve különítsük el a többi, tisztításra váró ruhától. Az ágyneműnket illetően is legyünk körültekintőek. Éjjel beleizzadunk az alvós ruhánkba és az ágyneműbe. A nyirkos felület pedig melegágya a vírusoknak, a baktériumoknak és az élősködőknek. Éppen ezért a ruháinkat is gyakrabban cseréljük, a huzatokat, az ágyneműket pedig – a gyakori váltáson kívül – szellőztessük naponta. Ami pedig a fertőtlenítővel történő mosást, a ruhatisztítást illeti: vegyszerrel a legegyszerűbb, ha fél deciliter háztartási hipót beleöntünk a mosógépbe – összegezte Szakos Lilla.

A higiéniai szaktanácsadó megjegyezte: ily módon, a 90-95 fokon történő mosás fertőtlenít is. Azonban a ma divatos mosószódás, mosódiós, citromos vagy ecetes mosásra mindez nem igaz. Utóbbi például csak a vegyszert semlegesíti a ruhából, viszont nem fertőtlenít. Ami ugyanakkor nagyon ajánlott, az a vasalás. A magas hőmérséklettel elpusztítjuk a vírusokat és a baktériumokat.

– A gyakoriság és a rendszeresség is nagyon fontos a takarításnál – folytatta Szakos Lilla. – Területenként végezzük például az otthonunk fertőtlenítését. Közben pedig az adott helyiségben ne legyen senki rajtunk kívül. Napi takarítás is szükséges, valamint heti nagytakarítás is. Utóbbi esetben hipós fertőtlenítőoldattal célszerű lemosni minden tárgyat, minden részletét a helyiségeknek. Naponta pedig a söprés, a felmosás alapvető teendő, vagy a felületek szappannal történő lemosása. Olyan felületeké, amikhez hozzáérünk: például a kilincs, az asztal és még sorolhatnánk. Portalanítani is fontos, mivel a felületen könnyen megtapadnak a kórokozók. A mosogatásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Azt tanácsolom, hogy ne folyóvízben, hanem állóvízben mosogassunk. Ne csak sima zsíroldós szerrel, nyugodtan tegyünk a vízhez hipót is. Valamint: hagyjuk hatni a fertőtlenítőszert ez esetben is, akár pohárról, evőeszközről, tányérról van is szó. Utána alaposan, bő vízzel mossuk le őket. Amúgy célszerű, hogy mindenkinek legyen saját evőeszköze, amit csak ő használ – összegezte a szakember.

Szakos Lilla hangsúlyozta azt is: amennyiben bármilyen betegségben szenvedünk, némileg változik a tisztítás, takarítás forgatókönyve. Mégpedig abban, hogy gyakoribbá és saját, valamint a környezetünk érdekében is, még alaposabbá kell tennünk az említett házimunkákat, tette hozzá a szakember.