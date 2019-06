Háromféle recepttípus szendvicssütőhöz

Van élet a sonkás-sajtos háromszög melegszendvicsen túl? Igen, van! Bár tény, hogy az egyik legfinomabb melegszenyó, amit a szendvicssütőben el lehet készíteni, mutatunk azért még izgi változatokat!

Az izgi ez esetben azt jelenti, hogy egyrészt nemcsak kenyérből és nemcsak sós szendvics készíthető! Például egy szendvicssütő cserélhető lapokkal megreformálja a konyhai lehetőségeinket, így változatosabb reggeliket és vacsorákat is készíthetünk a család számára!

Édes háromszögek

Először is a gofrisütés sokkal könnyebb és egyszerűbb, mint a palacsintával bajlódni, és sokkal több „feltéttel” készíthető el egy gofri vagy waffel. Ráadásul egy szendvicssütőben is elkészíthető, nem feltétlenül kell hozzá külön sütőt venni.

Többféle, vagyis inkább sokfajta olyan édes tészta recept létezik, amelyeket kifejezetten szendvicssütőhöz ajánlanak. A lényeg, hogy a tészta sosem lesz szuper folyós állagú, inkább kanalazható. Fontos, hogy a sütőt mindig ki kell kenni valamilyen zsiradékkal, olajjal, vajjal vagy épp kókuszolajjal!

Létezik túrós változat, banános, kakaós háromszög, almás táska, lekváros párna is, érdemes a neten rákeresni a konkrét receptekre, hiszen mind gyorsan elkészíthetőek.

Sós finomságok

A szendvicssütők között találunk olyanokat is, amelyek nem a simán egymásra hajtós verziók, hanem képesek igazodni a szendvics méretéhez, így nem összenyomják, összesütik azokat, hanem alulról és felülről sütik, mint a panini típusú szendvicseket. Mivel igazából rámelegítünk a szendókra, így sokkal több friss, salátás változatot készíthetünk.

Ami a sós különlegességeket illeti, ilyen a bundás kenyér, ami az összecsukós szendvicssütőben is működik. Vagy gyakorlatilag egy rántottát is összedobhatunk benne, csak épp háromszög vagy négyzet formája lesz. Bátran kísérletezzünk sós tésztákkal is, cukkínis változatokkal, gyakorlatilag sós kekszeket, ostyákat is előállíthatunk ezzel a sütési módszerrel. A Gorenje és a Sencor is nagyon jó szendvicssütőket gyárt, az ő gépeikkel bátran kipróbálhatunk új recepteket is!

Grillfunkció

Ami talán a legtöbbeknek lehet újdonság vagy meglepetés, hogy egy melegszendvics sütővel grillezni is lehet. Ugye, hogy elsőre nem jutna eszünkbe a grill funkció?!

Nyilván nem a legnagyobb húsokat fogjuk tudni rajta meggrillezni, de zöldségeket kiválóan el lehet készíteni rajta, főleg, ha olyan sütőnk van, ami igazodik az étel méretéhez, nem a klasszikus összecsukós. Például a Tefal 4:1 szendvicssütője cserélhető lapos, így egy készülékkel a gofritól kezdve a paninin át még muffinokat is süthetünk.