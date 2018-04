Három szuper hely Zala megyében, főleg motorosoknak!

Megérkezett a meleg, így ideje kicsit motorra pattanni – felkerekedtünk és bejártuk Zala megyét, motoros pihenőhelyek után kutatva.

Kijött a jó idő, virágoznak a fák, s egyre többen berregtetik motorjukat az aszfalton. A város közepén nem túl nagy élmény száguldani – még szerencse, hogy rengeteg nyugodt hely van Zala megyében, ahol a fáradt motoros lepihenhet kicsit.

Göcseji motoros szobor – Gutorfölde

Zalaegerszegről legelőször Bakon keresztül, Rédics felé vettük az irányt, majd letérve az útról Gutorföldére mentünk, hogy megnézzük a „Göcseji motoros” szobrot, amely kedvelt zarándokhelye a kétkerekű szerelmeseinek. Baktól az út nagyon kátyús és kacskaringós, a sebességhatár 90 km/h, ám a balesetek elkerülése érdekében jobb, ha nem megyünk 70 km/h-nál gyorsabban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A filmbéli predátorra emlékeztető szobor igazi posztmodern mű. Viszonylag friss alkotásról van szó, hiszen 2016-ban, egy jótékonysági motoros felvonulás alkalmával avatták fel Gutorföldén. A szobor különlegessége, hogy kizárólag motoralkatrészekből áll. Ottjártunkkor a „Göcseji motoros” körül néhány kialudt gyertya hevert, mint kiderült, a közösség tagjai itt emlékeznek meg elhunyt társaikról – az utat is főleg annak éri megtenni, aki ezzel a céllal érkezik.

Zalacsányi tó – Zalacsány

Zalacsány felé a 74-es úton mentünk, amely kiváló állapotban van – nem véletlen, hiszen nemrég esett át egy kiadós felújításon. A sebességhatár errefelé is 90 km/h, de vigyázni kell, mivel gyakran traffipaxoznak a környéken!

Ha a természet lágy ölére, és egy kis nyugalomra vágysz, tényleg megéri leruccanni ide! Az óriási területen fekvő mesterséges tó számtalan programra ad lehetőséget; csónakázhatsz, horgászhatsz, de heverészhetsz akár a fűben is (feltéve, ha nem zavarnak a bogarak). A csodaszép táj mellett akár egy finom ebédet is elfogyaszthatsz, hiszen a közelben egy vendéglő is fogadja a megfáradt utazókat!

Pavilon sor – Keszthely

A Balaton-part nem maradhat ki a szórásból! A városon keresztül haladtunk a vasúti átjáró felé, szokás szerint kiváló útviszonyok mellett – így zökkenőmentesen értünk a Pavilon-sorra. Mindenki, aki ide látogat, készüljön fel, hogy a parkoló egy része le van zárva, hiszen építkezés folyik a területen. Ha nyugalomra vágyik az ember érdemes délelőtt jönni, ekkor még viszonylag kevesen vannak a parton.

A Pavilon soron rengeteg motoros szokott találkozni, nem véletlenül: csodás kilátás tárul a magyar tengerre, a közeli park lélegzetelállító, és nem utolsó sorban ingyenes a mosdóhasználat – ezekért megéri idáig elvezetni!