Harc a jég ellen – Átláthatóvá kell tenni a gépkocsi szélvédőit

Télen az egyik legutálatosabb fel­adat megtisztítani az eljegesedett szélvédőket, kivéve persze azon szerencséseket, akik fedett helyen tartják az autójukat, vagy megfelelő szélvédő­takarót használnak.

A jégmentesítéssel járó fáradság és idő azonban nem mérhető össze azzal a kockázattal, amit az jelent, ha nem látunk ki a járműből. Erre példa az a minap Gárdonyban történet baleset, amikor egy 27 éves nő autójával áthajtott a gyalogátkelőhelynél a járdaszigeten és kiütött két jelzőtáblát is. Szerencsére a zebra üres volt. Mint kiderült, az autós úgy indult el, hogy átláthatatlanul jegesen hagyta a szélvédőjét.

Többféle módszer ismert a jégtelenítésre, néhány ezek közül. A szokásos eljárás: az autó beindítása és felmelegítése, no meg a kapargatás. Az előbbi viszonylag hosszú, és kissé pazarló, különösen a benzinesnél lassabban melegedő dízelek esetében, a másik meg kényelmetlen. Tehát elsőként az eszközmentes technológia lépései: járó motornál maximumra állított fűtés, működő légkondi, a benti levegőkeringetés kikapcsolva és résnyire nyitottak az ablakok. A szélvédő tisztítása közben a járó motor általában termel annyi hőt, hogy ne fagyjon vissza semmi az üvegekre. Mindezeket a gyötrelmeket persze azok sem ismerik, akik autóján az első, hátsó szélvédő is fűthető, szerencsére egyre jobban terjed ez a megoldás. Fontos, hogy amíg az autó nem melegedett át, és a külső hőmérséklet fagypont alatti, addig ne használjuk a szélvédőmosó berendezést, mert a hideg üvegre szórt folyadék azonnal felfagyhat, és ez akkor is így történik, ha téli ablakmosó szer van a kocsi tartályában.

A második módszert, a kaparást segíti a jégoldó folyadék. A bolti vegyszerek mellett érdemes kipróbálni azt a házilagos keveréket, amihez két rész alkohol és egy rész víz kell. Ennek a folyadéknak a fagyáspontja rendkívül alacsony, ráfújva az üvegre gyorsan megszabadít a jégtől. Szintén hatásos a meleg víz, de nem közvetlenül az üvegre, hanem egy-két litert zacskóba, puha flakonba töltve, és azt simítsuk végig a felületeken, a felolvadt réteget pedig húzzuk le gumival, hogy ne fagyjon vissza. Ezt a technikát lehetőleg hibátlan üvegen vessük be, mert a meleg miatti feszültséget a sérült szélvédő nem biztos, hogy jól tűri.

A fagyott réteg eltávolításakor járjunk el óvatosan. A kaparó erős, műanyagból vagy épp rézből készült éle maradandó nyomot hagyhat, pláne, ha kosz kerül alá, ezért ezt inkább csak vastag rétegnél használjuk. Létezik a kaparókból már elektromos változat is. Az egyszerűbb alig különbözik a szokásos eszköztől, ám a szivargyújtóba csatlakoztatott kaparó élét fűtőszál melegíti, ezzel segítve a munkát. A bonyolultabb szerkezetnél a forgó műanyag pengék dolgoznak helyettünk. Ha azonban nincs nálunk semmilyen jégkaparó, szóba jöhetnek a különböző plasztikkártyák. Lehetőleg olyat vessünk be, amiért nem kár, ha elpattan, szóval ne a bankkártyával próbálkozzunk először. Ezek a lapok elég rugalmasak ahhoz, hogy idomuljanak a szélvédő ívéhez, és elég élesek ahhoz, hogy letolható legyen velük a jég.

Előfordulhat, hogy a szélvédő belülről is lejegesedik. Ez olyankor szokott előfordulni, ha a kocsi beázott, vagy túl sok havat hordunk be a cipőnkkel, és a bezárt kocsiban magassá vált a páratartalom. Mivel az üvegek lehűlnek, a pára lecsapódik rajtuk, és fagypont körül ez a nedvesség ráfagy belülről is az üvegre. Ennek az eltávolítása ugyanannyira fontos, mint a külső felület letakarítása. Megelőzésként érdemes kipróbálni a borotvahabot. Ha előző este ezzel bekenjünk belül a szélvédőt és áttörüljük vele, reggelre nem fog befagyni, és ráadásul kevésbé párásodik a hidegben. Ajánlják még páramentesítésre a szilikagélt, ebből van például a macska­alom, ezt dobozba, sűrű szövésű anyagba töltve helyezzük el a műszerfalra.