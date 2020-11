Hangulatos utcadíszek Bázakerettyén

Néhány napja ugyan már kikerültek a képeinken látható utcadíszek a dél-zalai település köztereire, ám miután azóta nem jártunk a községben, így csak most volt alkalmunk lefotózni őket.

A kelta eredetű Halloweenhez köthető kis figurák a község több pontján is fellelhetőek, s egy darabig maradnak is még, sajátos őszi hangulatot adva a településnek. Bázakerettyén az elmúlt hónapok során többször is bizonyították már, hogy nagyszerű ötletekkel, leleménnyel és némi munkabefektetéssel akár kevés pénzből is lehet jó dolgokat létrehozni.