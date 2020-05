Hálót az ablakokra! – A nyári szellőztetés problémája a rovarok távol tartása

Közeledik a nyár, vége a fűtési szezonnak, kitárjuk az ablakokat, erkély- és balkonajtókat, teraszokat, egész nap áramolhat a levegő a napfénnyel együtt. És még másokkal is…

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt az otthonainkban töltjük a legtöbb időt, így talán többet is foglalkozunk a lakberendezéssel, csinosítgatással, rendezkedéssel. A jó idő pedig arra sarkall, hogy kitárjuk az ablakokat. A szellőztetés egyik hátulütője, hogy a hívatlan vendégek is betalálnak a lakásba. Szúnyogok, rovarok, lepkék érkeznek, napszaktól és fényviszonyoktól függően. Aki kedveli az apró repülősök fajtáit, talán jól tűri őket, leszámítva a szúnyogokat, de aki nem tartozik e jámbor táborba, az vérmérséklete szerint tessékeli ki vagy pusztítja el őket.

A legjobb megoldás, amivel a rossz érzéseket keltő öldöklést elkerülhetjük, ha időben akadályt állítunk a röppályák elé. Az ablakokra, ajtókra széles kínálatban találunk szúnyoghálókat. Az egyik jellemző fajta a fix keretre rögzített stabil szerkezet, amely fából, műanyagból, alumíniumból egyaránt készülhet. A nyílászárókba eleve beépített rolós kivitelű háló is jó szolgálatot tesz, hiszen felhúzva egyáltalán nem akadályozza a fény beáramlását, csak akkor használjuk, ha nyitva tartjuk az ablakot, kertre, udvarra néző ajtókat. A tapasztalatok szerint érdemes körültekintően használni, hajlamos hamar tönkremenni. Kényelmi és praktikus szempontokat egyaránt szolgál az is, hogy a rendelkezésre álló helyet figyelembe véve vízszintesen és függőlegesen mozgatható hálókat is beépíttethetünk. A fehér, szürke színek dominálnak, de még létezik zöld szúnyogháló is.

A látványos megoldások közé tartozhat, ha az ágyak köré szerkesztünk baldachint. Amellett, hogy tetszetős, érzéki hangulatot kölcsönöz a hálószobának, megvéd az éjszakai nemkívánatos látogatóktól, a levegő szabadon átjárhatja a baldachin alatti légteret. A színes vagy fehér tüll épített keretre vagy kerek felső tartóra is szerkeszthető, s összekötve is dekoratív eleme a helyiségnek.

A lakberendezési eszközök gyártói a legkisebbekre is gondolnak, a kiságyak, a hempergőszőnyegek köré készen kapható alkalmatosságokat vásárolhatunk, amelyeket a szabadba is kivihetünk. A gyerekeket természetesen különösen óvni kell a rovarcsípésektől, méghozzá úgy, hogy a védekezéshez minél kevesebb vegyszert használjunk.