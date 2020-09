Halat a heti étrendbe!

Lassan, de biztosan javulófélben van a hazai halfogyasztás, ezt az élelmiszeripari szakág hazai képviselői is érzik.

A járványhelyzet tavasszal a szokásos húsvéti halétkeinket csökkentette, mindenki a tartós élelmiszerek felé fordult. Ez arra a tévhitre alapult, hogy a halat még fagyasztva se tároljuk 1 hónapnál tovább.

– A kifogás után azonnal, még a halászhajón 3 perc alatt -40, -60 fokra lefagyasztott hal akár két évig is eláll a mélyhűtőben – mondta lapunknak Balogh Sándor, aki hosszú évek óta kínálja Zalában a különböző hazai és tengeri halfajtákat.

– Ha mínusz 40 Celsius-fokos túlhűtött vízbe mártják a halakat, milliméternyi jégglazúr keletkezik rajtuk, tökéletes zárást adva. A horgászoknak ajánljuk, hogy 0 fok körül tárolják minél hamarabb a megpucolt zsákmányt, úgy négy napig megőrzi a minőségét. Balogh Sándor hozzátette, például a tévés főzőműsorok hatására is érzékelhető a minőség felé forduló fogyasztói igény, Keszthelyen és Zalaegerszegen többek között a 470 hektáros marcali halastóból érkező, aznap tisztított pontyot, kárászt, amurt, busát találják meg az érdeklődők, de szeptember végén a nagykanizsai vásárcsarnokban is nyílik halas szakbolt, egyebek közt az Adria hullámai közül érkező halkínálattal. Az étrendjükbe a halakat csak mostantól beépítő vásárlók ezeken a helyeken szakértői tanácsot is kaphatnak a halak tisztítását, feldolgozását, elkészítését illetően, sőt, akár Balogh Sándor kedvenc receptjeivel is megismerkedhetnek.