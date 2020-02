Hagyma: gyógyít és széppé tesz

Hagymát hagymával! – vallotta nagyanyám, és a mostanihoz hasonló influenzás időszakban piros fűszerpaprikával megszórt lila hagymás zsíros kenyeret etetett velünk.

Nem kellett tukmálnia, imádtuk. A porpaprikában állítólag jóval több C-, A- és P-vitamin torlódik össze, mint az ugyanolyan súlyú friss változatban. Ehhez társult a szintén C-vitamin-bombaként elhíresült lila hagyma, amely ráadásul jelentős mennyiségben tart raktáron a B-vitaminok több fajtájából, és jó forrása az A-, E- és K-vitaminnak is. Polife­noljai, antioxidánsai serkentően hatnak az immunrendszerre, ugyanakkor védik a sejtjeinket a fertőzésektől is. Mikrobaellenes és gyulladáscsökkentő hatásával nemcsak megelőzi a megbetegedést, hanem segítségével a már kialakult nyavalyákból is gyorsabban kigyógyulhatsz.

A lila hagymás zsíros kenyér mellé hagymatea dukált. E gyógyitóka azóta sem ment ki a divatból, száraz és hurutos köhögésre, torokfájásra, felső légúti panaszokra ma is ezt javallja a népgyógyászat. Többféle recept is ismert, anyám a héjastól négyfelé vágott hagymát 10 percig főzte, hagyta langyosra hűlni, leszűrte és akácmézzel ízesítette. A tea főzését összeköthetjük inhalálással is, ahogy forr, gyöngyözik a lé, az edény fölé hajolva belélegezhetjük a gőzét – a kéntartalmú vegyületek fertőtlenítik a légutakat.

Azt mondják, a hagyma is nyersen a leghatásosabb, de ha nem szereted vagy nem bírja a gyomrod, meg is sütheted héjában, mint a krumplit, így megmaradnak benne a hasznos anyagok, de a csípős, intenzív íze enyhül. Ha riaszt a hagymaszagú lehelet, egy szál petrezselyem vagy alma elrágicsálásával viszonylag jól enyhítheted. Az illóolaj pusztítja a fogszuvasodásért és ínybetegségek kialakulásáért felelős baktériumokat. Hagymavágás után a szagot a kézről sem egyszerű eltüntetni – először hideg vízzel öblítsd le, majd sóval dörgöld át, végül szappannal és meleg vízzel mosd meg. Amúgy eme univerzális fűszerzöldséget bőrproblémák orvoslására is használják a füvesemberek. Bizonyos vidéken bedörgölik vele a szemölcsöket, egyes arab országokban a reszelt hagyma, só, bors keverékét masszírozzák a fejbőrbe, a honi népgyógyászok szerint nem kell ennyire cifrázni, a hagymának a natúr leve is hatékony a hajhullás ellen, a kénvegyületek ugyanis fokozzák a fejbőr vérkeringését, így több oxigén- és tápanyagdús vér kerül a hajhagymákhoz. Olvastam: már két hónapos hagymalékúra is megállíthatja a kopaszodást – a hagymalét keverd össze egy teáskanál mézzel, és dörgöld be a fejbőrödbe. Egy órát hagyd hatni, majd öblítsd le, és moss a szokásos módon hajat. Hagymás arcpakolással egészségesebbé teheted az arcbőrödet is, halványítja a hegeket, a foltokat, akadályozza a pattanások megjelenését – egy kanál hagymalevet keverj annyi natúr joghurtba, hogy jól kenhető masszát kapj, azt vidd fel a képedre és a dekoltázsodra, hagyd hatni 10 percig, majd mosd le langyos vízzel.

Újabban a cukorbetegek életminőségének javításában is nagy szerepet tulajdonítanak a hagymának. A benne található allil-propil-diszulfid serkenti az inzulintermelődést, csökkenti a vér glükóz­szintjét, a krómnak pedig a vércukorszint szabályozásában van szerepe.